Antalya\'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Gözaltı

Antalya'da jandarma tarafından yapılan operasyonda çok miktarda uyuşturucu ele geçirilirken 1 şüpheli gözaltına alındı.

Antalya İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen çalışmalar kapsamında, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda, Döşemealtı ilçesindebir şüphelinin ikametinde arama yapıldı.Aramada 5 kilo 50 gram skunk esrar, 1 kilo 100 gram toz esrar, 16 adet sentetik hap, 2 adet hassas terazi ele geçirildi. Olayla ilgili olarak şüpheli şahıs hakkında adli tahkikata başlandığı bildirildi. - ANTALYA