Antalya'da Uyuşturucu Operasyonu: 12 Gözaltı - Son Dakika
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Antalya'da Uyuşturucu Operasyonu: 12 Gözaltı

Antalya\'da Uyuşturucu Operasyonu: 12 Gözaltı

Muratpaşa, Kepez ve Konyaaltı'nda yapılan operasyonda 12 şahıs gözaltına alındı, uyuşturucu ele geçirildi.

11.04.2025 14:03
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Antalya Emniyeti, uyuşturucu madde ticaretini engellemek amacıyla Muratpaşa, Kepez ve Konyaaltı ilçelerinde eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda 12 şahıs gözaltına alınırken, çok sayıda uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi. Bazı evlerdeki uyuşturucu seraları dikkati çekti.

Antalya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, uyuşturucu ticaretinin ve kullanımının engellenmesi amacıyla il genelinde büyük bir operasyon gerçekleştirdi. Muratpaşa, Kepez ve Konyaaltı ilçelerinde belirlenen 15 adrese eş zamanlı operasyon yapıldı.

Operasyona, 150 polis ve 4 narkotik madde arama köpeği katıldı. Yapılan aramalarda, 160 gram metamfetamin, 120 adet sentetik kannabinoid, 78 adet sentetik ecza maddesi, 25 gram esrar, 5 adet makas, 1 adet hassas terazi, 1 adet tabanca ve 10 adet fişek ele geçirildi. Ayrıca, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen bir miktar Türk Lirası da bulundu.

Operasyon sonucunda gözaltına alınan 12 şüpheli hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak ve sağlamak" suçundan işlem başlatıldı. 1 şahıs hakkında, izinsiz kenevir bitkisi yetiştirmek suçundan, 3 şahıs hakkında ise "kullanmak için uyuşturucu ve uyarıcı madde satın almak, kabul etmek ve bulundurmak" suçlarından adli işleme tabi tutuldu. - ANTALYA

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Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Antalya'da Uyuşturucu Operasyonu: 12 Gözaltı - Son Dakika

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