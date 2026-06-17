Antalya'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
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Antalya'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Şüpheli Tutuklandı

Antalya\'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Şüpheli Tutuklandı
17.06.2026 11:34
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Antalya'da aile görüntüsü veren 3 şüpheli, aracında 14 kilo eroinle yakalandı ve tutuklandı.

Farklı illerden temin ettikleri uyuşturucu maddeleri aile görüntüsü vererek seyahat ettikleri araçla Antalya'ya getirdiği tespit edilen 3 şüpheli, düzenlenen operasyonla yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, S.Y., A.Y. ve H.Y. isimli şahısların, diğer illerden temin ettikleri uyuşturucu ve uyarıcı maddeleri, aile görüntüsü vererek seyahat ettikleri araçla Antalya'ya getirip burada atışını yapacakları yönünde bilgiler üzerine polis harekete geçti. Aksu ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda araç durdurularak, 3 şahıs gözaltına alındı.

Araçta yapılan aramada 26 paket halinde toplam 14 kilo 100 gram eroin maddesi ele geçirildi. 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak ve sağlamak' suçundan adli makamlara sevk edilen 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Antalya'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Antalya'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
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