Antalya\'da yangın: 1 ölü, 2 yaralı

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Alev alev yanan binada can pazarı: 1 ölü, 2 yaralı

Spotçuda başlayan yangın apartmanı sardı

ANTALYA - Antalya'da dün akşam saatlerinde çıkan ve tüm binayı alevlerin sardığı yangında bir kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Olayda kundaklama ihtimali üzerinde duruluyor.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Varlık Mahallesi 173 sokak üzerinde saat 21.30 sıralarında bir apartmanın girişinde bulunan ikinci el eşya satan işyerinde yangın çıktı. Çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı ile olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken alevler kısa sürede apartmanı sardı. Hızla büyüyen alevlere itfaiye ekipleri kısa sürede müdahale ederken, mahsur kalan vatandaşlar itfaiye erleri tarafından dışarıya çıkartıldı. Dumandan etkilenen Ahmet Ö. ile Lokman Y. ve Mete Durupınar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan Mete Durupınar'ın doktorların tüm müdahalesine rağmen hastanede hayatını kaybettiği öğrenildi.

Kundaklama iddiası

Yangın, itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu söndürülürken, bitişik durumdaki iki binanın tamamında büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Apartmanların giriş katında bulunan çamaşırhane ve 2 spotçu dükkanı kullanılamaz hale geldi. Yangında 1 kişinin hayatını kaybetmesi ve 2 kişinin de yaralanması nedeniyle Cinayet Büro Amirliği ekipleri olayla geniş çaplı çalışma başlattı.

"Alevler bir anda yükseldi"

Yangın anını anlatan bir apartman sakini bir anda alevlerin yükseldiğini belirterek, "Biz içeri girdiğimizde 20 dakika öncesine kadar bir şey yoktu. Dışarı çıktığımızda alev topuydu burası, birden bire parladı alevler. Buranın girişini kapladı, biz sadece buradan çıkabildik. 8 daire ve girişte bulunan 3 dükkan yandı. Bir kişinin vefat ettiğini, 2 kişinin de yaralı olduğunu söylediler. Bir anda kaplamıştı burayı, tiner atılmış, benzin dökülmüş gibi. Yangın var çıkın diye bir seste duymadım. Direk birden parladı" dedi. Yangında zarar gören apartmanda oturan bir başka vatandaş ise "Ayağım alçıda, ayağım kırık bir şekilde şortla can havliyle dışarı çıktım. 5 dakika sürmedi binayı alevler kapladı" diyerek yangın anını anlattı. Polis ekiplerinin olayla ilgili incelemesi devam ediyor.