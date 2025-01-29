Antalya'da Yangın Faciası: İtfaiye Ekipleri Üç Çocuğu Kurtardı - Son Dakika
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Antalya'da Yangın Faciası: İtfaiye Ekipleri Üç Çocuğu Kurtardı

Antalya\'da Yangın Faciası: İtfaiye Ekipleri Üç Çocuğu Kurtardı

Antalya'nın Kepez ilçesinde çıkan yangında üç çocuk yoğun dumandan etkilendi. İtfaiye ekipleri hızlı müdahale ile çocukları kurtardı. Olay sonrası sosyal medyada yankı uyandıran durum, aileye yardım seferberliğini başlattı. Yangının sobadan kaynaklandığı ve soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

29.01.2025 12:44  Güncelleme: 12:52
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Antalya'da geçtiğimiz Pazartesi günü çıkan yangında evde yalnız bırakılan 7, 5 ve 2 yaşlarındaki üç çocuk ölümle burun buruna geldi. Yangın sırasında mahsur kalan çocuklar, Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kurtarılırken, olayın ardından yapılan açıklamalar ve sosyal medyada oluşan büyük yankı, aileye yardım seferberliğini de beraberinde getirdi.

Kepez ilçesi Esentepe Mahallesi'nde geçtiğimiz Pazartesi günü iki katlı bir gecekonduda çıkan yangında evde yalnız bırakılan ve yoğun dumandan etkilenen Efe O.Y. (7), Ece E.Y. (5) ve Bahadır T. (2) adlarındaki üç çocuğun tedavisi, Antalya Şehir Hastanesi'nde devam ediyor. Olay sonrası, yangın sırasında mahsur kalan üç çocuğu etkilendikleri odadan çıkarıp kucağında taşıyan, teselli eden itfaiye eri Muhammet Güngörmüş ve Esentepe Mahalle Muhtarı Bekir Yılmaz, açıklamalarda bulundu.

"Zor şartlar altında büyüdüklerini düşünüyorum"

Olay sırasında çocukları dumandan etkilendikleri odadan çıkarıp kucağında taşıyan itfaiye eri Muhammet Güngörmüş, yaşananları şöyle anlattı:

"İhbar bize 14.18 itibariyle geldi, içeride çocukların mahsur kaldığı bilgisi de verildi. Olay yerine geldiğimizde alevli bir görüntü yoktu ama yoğun duman vardı. İçeri girdiğimizde üç çocuğun aynı odada mahsur kaldığını gördük. Aşağı indirdiğimizde sağlık ekipleri bekliyordu. En büyük çocuk Efe (7), sağlık ekiplerine teslim edilirken çok korkmuş bir şekilde ağlıyordu. Onu teselli etmek için 5 yaşındaki kız kardeşini örnek göstererek korkmamasını söyledim. Çocuk, hastaneye götürüleceğini öğrenince 'Annemin parası yok' diyerek gözyaşlarına boğuldu. Küçük olduğu için sağlık hizmetlerinin nasıl gerçekleşeceğini bilmediğinden dolayı böyle söylediğini düşünüyorum."

Güngörmüş, olay yerinde yapılan incelemelerde yangının sobadan kaynaklandığını belirterek, "Amirimiz çocukla konuştuğunda, 'Annemiz sobayı yaktı ve dışarı çıktı' dediğini duyduk. Biz de olay yerine girdiğimizde sobanın önünde yanmayı gördük" ifadelerini kullandı.

"Aile sosyal yardım alıyordu"

Esentepe Mahalle Muhtarı Bekir Yılmaz, çocukların tedavilerinin sürdüğünü belirterek, ailenin halihazırda Kepez Kaymakamlığı ve belediye tarafından desteklenen bir aile olduğunu söyledi. Yılmaz, "Yangın bilgisi geldikten sonra çocukları hastanede ziyaret etmeye gittim, tedavileri sürüyor. Bu aile, zaten sosyal yardımlarla geçiniyordu. Kepez Kaymakamlığı'ndan düzenli nakdi yardım alıyorlardı, ayrıca Kepez Belediyesi Sosyal Hizmetler Şubesi de gıda yardımında bulunuyordu. Anne zaman zaman muhtarlığımıza gelerek ihtiyaçlarını dile getiriyordu. Süreci takip ediyoruz" dedi.

Sosyal medyada büyük yankı uyandırdı

Olayın sosyal medyada yayılmasının ardından vatandaşlar ve yardım kuruluşları aileye destek vermek için harekete geçti. Kepez Belediyesi ekipleri, bu sabah yangında zarar gören evi temizlemek ve eşya desteği sağlamak için eve geldi. Ancak, aile hastanede olduğu için şu an yardımlar geçici olarak durduruldu. Belediye yetkilileri, aile hastaneden döndüğünde ihtiyaçların belirlenerek yardımların devam edeceğini açıkladı.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı

Yangının sobadan kaynaklanan bir kazadan çıktığı tahmin edilirken, polis olayla ilgili soruşturmasını sürdürüyor. Çocukların hastanedeki tedavilerinin ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından aile hakkında yeni bir değerlendirme yapılması bekleniyor. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Antalya'da Yangın Faciası: İtfaiye Ekipleri Üç Çocuğu Kurtardı - Son Dakika

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