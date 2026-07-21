Antalya'da Yangın: İki Kişi Son Anda Kurtarıldı - Son Dakika
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Antalya'da Yangın: İki Kişi Son Anda Kurtarıldı

Antalya\'da Yangın: İki Kişi Son Anda Kurtarıldı
21.07.2026 11:20
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Antalya'da çıkan yangında, teras katındaki iki kişi itfaiye tarafından son anda kurtarıldı.

Antalya'da 5 katlı apartmanın teras katında çıkan yangında alevlerden kaçıp bir alt kattaki pencerenin üst kısmındaki betona inerek kurtarılmayı bekleyen 2 kişi, itfaiyenin son anda yetişmesiyle kurtarıldı. O anlar kameralara yansırken, iki kişinin kurtarılmasının ardından alevlerin yükseldiği görüldü.

Yangın, saat 09.15 sıralarında Muratpaşa ilçesi Üçgen Mahallesi 92 Sokak üzerindeki 5 katlı apartmanın teras katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, daireden henüz bilinmeyen bir sebepten ötürü çıkan yangını fark eden Ramazan U. ve Deniz Y., alevlerden dolayı kapıya yönelemedi. Aynı aileden oldukları öğrenilen iki kişi, pencereye çıkıp yardım isterken, durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesinin ardından olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Pencerede kurtulmayı beklediler

İtfaiye ekipleri gelene kadar alevlerden pencerenin üst kısmındaki betona basarak kurtarılmayı bekledi. Yangın yerine ulaşan itfaiye ekipleri merdiven yardımıyla iki kişiyi bulunduğu yerden kurtardı. Kurtarılmanın birkaç saniye sonrasında ise dairedeki alevlerin yükseldiği kameralara yansıdı.

Dumandan etkilenip sağlık ekiplerine teslim edilen Ramazan U. ve Deniz Y., ilk müdahalenin ardından kontrol için hastaneye götürüldü.

İtfaiye ekipleri ise yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından yangını kontrol altına aldı.

"İtfaiye son anda kurtardı"

Olayın görgü tanıklarından Ali Dumlupınar, "Karşı daireden dumanların çıktığını gördüm. İki tane çocuk bu tarafa doğru aşağı sallandılar. Alevler içeriden geliyordu, son anda itfaiye yetişti. Büyük bir gürültü oldu ve korktuk. İnşallah kötü bir şey olmamıştır."

Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Antalya'da Yangın: İki Kişi Son Anda Kurtarıldı - Son Dakika

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