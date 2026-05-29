Antalya'da Yangın Paniği - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Antalya'da Yangın Paniği

Antalya\'da Yangın Paniği
29.05.2026 17:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Serik'te bahçe evi ve hayvan ağılında çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Antalya'nın Serik ilçesinde bahçe evi ile hayvan ağılında çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sayesinde çevredeki ormanlık alan ve meyve bahçelerine sıçramadan kontrol altına alındı.

Edinilen bilgiye göre yangın, Kökez Mahallesi Üründü yolu üzerinde bulunan bahçe evi ve hayvan ağılında henüz bilinmeyen bir nedenle çıktı. Alevleri fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. Yangının çevrede bulunan ormanlık alan ile meyve bahçesine sıçramadan söndürüldü.

Yangının çıktığı bahçe evi ve hayvan ağılının kısa süre önce boşaltıldığı öğrenilirken, olayda kimse yaralanmadı. Yangın sonrası bahçe evi ve ağıl tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Polis ekipleri yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlattı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3. Sayfa, İtfaiye, Antalya, Olaylar, Bahçe, Yaşam, Doğa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Antalya'da Yangın Paniği - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fethiye’deki Ölüdeniz’de bayram yoğunluğu sürüyor Fethiye'deki Ölüdeniz'de bayram yoğunluğu sürüyor
İspanya Başbakanı Sanchez’in kardeşi hakim karşısına çıktı İspanya Başbakanı Sanchez'in kardeşi hakim karşısına çıktı
Amasya’da feci kaza: Dede ve torun hayatını kaybetti Amasya'da feci kaza: Dede ve torun hayatını kaybetti
“Makam aracı“ tartışmasında Özel’den zehir zemberek sözler: Kılavuzu karga olanın... "Makam aracı" tartışmasında Özel'den zehir zemberek sözler: Kılavuzu karga olanın...
Dereye giren Ahmet, hayatını kaybetti Dereye giren Ahmet, hayatını kaybetti
116 yıllık efsane geri dönüyor 116 yıllık efsane geri dönüyor

16:15
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstanbul’un fethini hala içlerine sindiremeyen hazımsızlar var
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstanbul’un fethini hala içlerine sindiremeyen hazımsızlar var
16:05
Tuncay Şanlı başkan oluyor
Tuncay Şanlı başkan oluyor
15:56
Sahneye fırlayan miniğin Erdoğan sevgisi yürekleri ısıttı
Sahneye fırlayan miniğin Erdoğan sevgisi yürekleri ısıttı
14:44
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayasofya’da Kur’an-ı Kerim okudu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayasofya'da Kur'an-ı Kerim okudu
14:43
İçişleri Bakanlığı’ndan 8 il için kuvvetli yağış uyarısı
İçişleri Bakanlığı'ndan 8 il için kuvvetli yağış uyarısı
14:26
Özlem Çerçioğlu’dan CHP’de olup bitenler hakkında ilk yorum
Özlem Çerçioğlu'dan CHP'de olup bitenler hakkında ilk yorum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.05.2026 17:01:23. #7.12#
SON DAKİKA: Antalya'da Yangın Paniği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.