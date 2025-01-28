Antalya'da Yangın: Yaşlı Çift Kurtarıldı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Antalya'da Yangın: Yaşlı Çift Kurtarıldı

Antalya'nın Kepez ilçesinde bir evde çıkan yangında, yaşlı bir çift vatandaşlar tarafından kapı kırılarak kurtarıldı. Yangının ardından sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldılar.

28.01.2025 19:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'da bir evde çıkan yangında yaşlı çift, vatandaşlar tarafından evin kapısı kırılarak kurtarıldı. Yoğun dumandan etkilenen yaşlı çift, tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 17.00 sıralarında Kepez ilçesi Yeni Mahalle 2449. Sokak'ta 3 katlı bir binanın 2. katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, daireden dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bina sakinleri panikle kendilerini sokağa atarken, apartmanın en üst katında oturan yaşlı bir kadının ayakkabısının teki olmadan dışarı çıktığı görüldü. Yangın çıkan dairede yaşlı bir çiftin bulunduğunu öğrenen mahalle sakinleri, kapıyı kırarak yaşlı karı kocaya evden dışarı çıkardı. Kısa sürede adrese gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangına müdahale etti. Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürülürken, sağlık ekipleri dumandan etkilenen İbrahim Atalmış (80) ve Fatma Atalmış'ı (77) ilk kontrollerinin ardından tedbir amaçlı ambulansla Kepez Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Yangını haber alarak olay yerine gelen İbrahim-Fatma Atalmış çiftinin oğulları, sağlık ekiplerinden anne ve babasının sağlık durumu hakkında bilgi aldı. Polis ekipleri, yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlattı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, antalya, 3-sayfa, Yaşam, Kepez, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Antalya'da Yangın: Yaşlı Çift Kurtarıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

11:04 ’Getir götür’ işlerinden patronluğa İşte 78 kişinin can verdiği otelin sahibinin hikayesi 'Getir götür' işlerinden patronluğa! İşte 78 kişinin can verdiği otelin sahibinin hikayesi
10:29 Ahmet Türk’ün torunu silahlı saldırıda hayatını kaybetti Ahmet Türk'ün torunu silahlı saldırıda hayatını kaybetti
10:10 Erdoğan ’’Arkadaşımız da olsa cezalandıracağız’’ dedi, Bakan Ersoy’un dudaklarından tek cümle döküldü Erdoğan ''Arkadaşımız da olsa cezalandıracağız'' dedi, Bakan Ersoy'un dudaklarından tek cümle döküldü
09:42 Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu kıyafet bağış kutularını kaldırttı Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu kıyafet bağış kutularını kaldırttı
07:22 Siirt Belediyesi’ne kayyum atandı Siirt Belediyesi'ne kayyum atandı
15:45 İnci Türkay, Londra’ya taşınma nedenini açıkladı: Ona fırsatlar sunmak istedim İnci Türkay, Londra'ya taşınma nedenini açıkladı: Ona fırsatlar sunmak istedim
15:30 Takım arkadaşını tokatlayan futbolcuya unutamayacağı ceza Takım arkadaşını tokatlayan futbolcuya unutamayacağı ceza
15:30 Meşhur Türk giyim firması Araplardan geri alınıyor Meşhur Türk giyim firması Araplardan geri alınıyor
15:28 Özgür Özel cumhurbaşkanı adayının nasıl belirleneceğini açıkladı, İmamoğlu ve Yavaş’a teşekkür etti Özgür Özel cumhurbaşkanı adayının nasıl belirleneceğini açıkladı, İmamoğlu ve Yavaş'a teşekkür etti
15:21 Galatasaraylılara müjde İşte Ziyech’in yeni takımı Galatasaraylılara müjde! İşte Ziyech'in yeni takımı
15:14 Fenerbahçe Hande Baladın’ı alıyor Fenerbahçe Hande Baladın'ı alıyor
14:59 Ozan Akbaba’dan şaşırtan itiraf: Sıla’dan dayak yedim Ozan Akbaba'dan şaşırtan itiraf: Sıla'dan dayak yedim
14:50 ABD, Melania Trump’ın pozunu konuşuyor ABD, Melania Trump'ın pozunu konuşuyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.01.2025 11:30:08. #1.12#
SON DAKİKA: Antalya'da Yangın: Yaşlı Çift Kurtarıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.