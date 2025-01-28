Antalya'da Yangın: Yaşlı Çift Kurtarıldı

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Antalya'da bir evde çıkan yangında yaşlı çift, vatandaşlar tarafından evin kapısı kırılarak kurtarıldı. Yoğun dumandan etkilenen yaşlı çift, tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 17.00 sıralarında Kepez ilçesi Yeni Mahalle 2449. Sokak'ta 3 katlı bir binanın 2. katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, daireden dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bina sakinleri panikle kendilerini sokağa atarken, apartmanın en üst katında oturan yaşlı bir kadının ayakkabısının teki olmadan dışarı çıktığı görüldü. Yangın çıkan dairede yaşlı bir çiftin bulunduğunu öğrenen mahalle sakinleri, kapıyı kırarak yaşlı karı kocaya evden dışarı çıkardı. Kısa sürede adrese gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangına müdahale etti. Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürülürken, sağlık ekipleri dumandan etkilenen İbrahim Atalmış (80) ve Fatma Atalmış'ı (77) ilk kontrollerinin ardından tedbir amaçlı ambulansla Kepez Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Yangını haber alarak olay yerine gelen İbrahim-Fatma Atalmış çiftinin oğulları, sağlık ekiplerinden anne ve babasının sağlık durumu hakkında bilgi aldı. Polis ekipleri, yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlattı. - ANTALYA