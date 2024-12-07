Antalya'da Yaralı Adam 2 Saat Yürüdü - Son Dakika
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Antalya'da Yaralı Adam 2 Saat Yürüdü

Antalya\'da Yaralı Adam 2 Saat Yürüdü

Antalya'da silahla vurulan Serdar Ç., ormanlık alanda 2 saat yürüyerek hastaneye ulaşmaya çalıştı.

07.12.2024 11:35
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Antalya'da ormanlık alanda silahla vurulmuş halde yaralanan adam, 2 saat yürüyüp hastaneye ulaşmak için çabalarken bulundu. Yaralı kişi sağlık ekiplerince hastaneye götürülürken, yakınları da gözyaşı döktü.

Olay, Antalya'nın Kepez ilçesinde Demirel Mahallesi 1086 sokak üzerinde dün saat 18.00'de meydana geldi. Serdar Ç'nin yakınları polisi arayarak, akrabalarının silahla vurulduğunu öğrendiklerini, ancak kendisine ulaşamadıkları ihbarında bulundu. Ormanlık alanda arama yapan polis ekipleri Serdar Ç'ye ait iz aradı. Ancak bir sonuç alınamadı. Saat 20.30 sıralarında, Şehir Hastanesi'ne yakın ormanlık alanda yaralı bir kişinin olduğu ihbar edildi. Kısa sürede olay yerine giden polise ekipleri yaralı kişinin Serdar Ç. olduğunu belirledi. Bilinci yerinde olan, ancak çok kan kaybettiği belirtilen Serdar Ç'ye önce AFAD ekipleri müdahale etti. Ekipler ormanlık alanda 2 saat yürüyerek hastaneye ulaşmaya çalıştığını söyleyen Serdar Ç'nin, nasıl vurulduğunu kendilerine anlatmadığını söyledi. Sol koltuk altından tabanca ile vurulduğu öğrenilen Serdar Ç., gelen 112 ekibi tarafından Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay yerine gelen Serdar Ç'nin yakınları, sağlık ekiplerine "Ablam bir göreyim, iyi mi?" diyerek gözyaşı döktü.

Polis Serdar Ç'nin nasıl vurulduğunu ve sarp kayalıkların da bulunduğu ormanlık alanda 2 saat nasıl yürüdüğünü araştırıyor. - ANTALYA

Kaynak: İHA

antalya, Kepez, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Antalya'da Yaralı Adam 2 Saat Yürüdü - Son Dakika

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