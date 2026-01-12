Yaşlı kadının ocakta unuttuğu makarna itfaiyeyi alarma geçirdi - Son Dakika
Yaşlı kadının ocakta unuttuğu makarna itfaiyeyi alarma geçirdi

12.01.2026 09:49  Güncelleme: 09:54
Manavgat ilçesinde ekmek almak için evden çıkan yaşlı kadın, anahtarını unuttu ve ocakta makarna bıraktı. İtfaiye ekipleri, yangın riski nedeniyle kadının evine girerek ocağı kapattı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde evin anahtarı almayı unutup ekmek almaya çıkıp kapıyı kapatan yaşlı kadın, ocakta makarnayı hatırlayınca itfaiye ekiplerini alarma geçirdi. Ekipler eve girip ocağı kapattı.

Antalya Caddesi Kapalı Çarşı girişinde uygulama yapmakta olan Motosikletli Trafik Polisinin yanına gelen Gürmüz Menteş isimli yaşlı kadın, ocakta makarna unuttuğunu, anahtarını evde unutarak ekmek almaya indiğini belirterek yardım istedi.

Yaşlı kadının yardım talebi üzerine 112'yi arayan trafik polisi evde yangın çıkabileceğini belirterek itfaiye talibinde bulundu. Olay yerine gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat Birimine bağlı ekip, yaşlı kadının verdiği bilgi doğrultusunda önce binaya merdivenlerden çıkarak kapıyı açmayı denedi. Kapının açılmaması üzerine itfaiyenin merdiveninden 4 katlı binanın 4. Kat balkonuna çıkan itfaiye eri, balkondan eve girerek elektrikli ocağın fişini çekti.

İtfaiyenin gelmesiyle yüzü gülen yaşlı kadın, "Makarnayı ocağa koyduktan sonra ekmek almak için aşağıya inerken anahtarı almadan kapıyı çekip çıktım. Anahtarı içeride unuttuğumu anlayınca polisten yardım istedim. Polis itfaiyeyi çağırdı" dedi.

İtfaiye erinin kapıyı açmasının ardından evine giren yaşlı kadın, evde yanan bir yer olmadığını görünce mutluluk yaşadı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

