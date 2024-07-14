Antalya'da Yavru Sokak Köpeği Darp Edildi, Şikayet Başvurusu Değerlendirilmedi - Son Dakika
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Antalya'da Yavru Sokak Köpeği Darp Edildi, Şikayet Başvurusu Değerlendirilmedi

Antalya'nın Kepez ilçesinde yaşayan bir vatandaş, yavru bir sokak köpeğinin darp edildiği iddiasıyla şikayetçi olmak istediğini ancak köpeğin sahibi olmadığı için başvurusunun değerlendirilmediğini belirtti. Köpeğin koruma altına alınması ve darp eden kişinin ceza alması için yapılan başvurunun reddedilmesi üzerine vatandaş, olayı kaydederek tekrar karakola gittiğini söyledi.

14.07.2024 23:23
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Antalya'da bir vatandaş, yavru sokak köpeğinin darp edildiği iddiasıyla şikayetçi olmak istediğini ancak köpeğin sahibi olmadığı için başvurusunun değerlendirilmediğini söyledi.

Antalya'nın Kepez ilçesi Yeşilyurt Mahallesi'nde sokakta yaşayan yavru bir köpeğin, yine aynı mahallede ikamet eden yaşlı bir adam tarafından darp edildiği öne sürüldü. Yavru köpeğin koruma altına alınması ve darp eden şahsın ceza alması için karakola şikayet başvurusu yaptığını belirten Çağlar Bodrumlu, köpeğin kendisine ait olmadığı gerekçesiyle şikayetçi olamadığını ifade etti. Bodrumlu, olaya ilişkin yaklaşık 30-35 saniyelik bir video kaydı alarak yeniden karakola gittiğini belirterek, "Adam tam eli havada vururken görüntü olmadığı için şikayet kaydı alamayacaklarını söylediler. 'Şahsi köpeğiniz değil sokak köpeği, şahsi köpeğiniz olsaydı mala zarar vermekten şikayet kaydı alabilirdik' dediler" diye konuştu. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Antalya'da Yavru Sokak Köpeği Darp Edildi, Şikayet Başvurusu Değerlendirilmedi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Antalya'da Yavru Sokak Köpeği Darp Edildi, Şikayet Başvurusu Değerlendirilmedi - Son Dakika
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