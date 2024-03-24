Antalya'da Yaya Geçidinde Kaza: 2 Yaralı - Son Dakika
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Antalya'da Yaya Geçidinde Kaza: 2 Yaralı

Antalya\'da Yaya Geçidinde Kaza: 2 Yaralı

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde yaya geçidinden karşıya geçmeye çalışan yayaya yol veren motosiklete arkadan motosiklet çarptı. Meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

24.03.2024 13:41  Güncelleme: 13:42
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Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde yaya geçidinden karşıya geçmeye çalışan yayaya yol veren motosiklete arkadan motosiklet çarptı. Meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 13.00 sıralarında İstiklal Mahallesi Mehmet Oğuz Bulvarı üzerinde bulunan yaya geçidinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Uğurcan K. idaresindeki 07 UU 625 plakalı motosiklet, yaya geçidinden karşıya geçmeye çalışan yayaya yol veren Yusuf H. idaresindeki 07 AYV 102 plakalı motosiklete arkadan çarptı. Meydana gelen kazada 07 AYV 102 plakalı motosiklette yolcu olarak bulunan Rabia H. ve 07 UU 625 plakalı motosikletin sürücüsü Uğurcan K. Yaralandı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulansla Gazipaşa Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı .

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Gazipaşa, Antalya, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Antalya'da Yaya Geçidinde Kaza: 2 Yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Antalya'da Yaya Geçidinde Kaza: 2 Yaralı - Son Dakika
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