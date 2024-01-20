 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Antalya'da yaya geçidini kullanmayan yayaya motosiklet çarptı - Son Dakika
Üye Girişi

Antalya'da yaya geçidini kullanmayan yayaya motosiklet çarptı

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde, yaya geçidini kullanmayan bir yayaya motosiklet çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan yaya yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, Gazipaşa Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Antalya\'da yaya geçidini kullanmayan yayaya motosiklet çarptı
20.01.2024 - 09:32,  Güncelleme: 09:49
Abone Ol

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde yaya geçidini kullanmayan yayaya motosiklet çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan yaya, yaralandı.

Kaza, saat 21.00 sıralarında Pazarcı Mahallesi Uğur Mumcu Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; deniz istikametinden çarşı istikametine seyir halinde olan Umut T. idaresindeki 07 BDL 377 plakalı motosiklet, yaya geçidini kullanmadan karşıya geçmeye çalışan Elif Ç. İsimli yayaya çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan yaya Elif Ç. yaralandı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı, ambulansla Gazipaşa Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - ANTALYA

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Gazipaşa, Antalya, Trafik Kazaları, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Antalya'da yaya geçidini kullanmayan yayaya motosiklet çarptı - Son Dakika


11:23
İstanbul seçimi için sürpriz gelişme! Ekrem İmamoğlu ve Murat Kurum'a iki rakip daha geliyor İstanbul seçimi için sürpriz gelişme! Ekrem İmamoğlu ve Murat Kurum'a iki rakip daha geliyor
10:32
Bülent Ersoy, Zeki Müren'den morgda helallik istediğini söyledi Bülent Ersoy, Zeki Müren'den morgda helallik istediğini söyledi
10:26
Bomba iddia! Seçim öncesi emeklilerin tamamına 4 bin TL ile 8 bin TL arasında seyyanen zam yapılabilir Bomba iddia! Seçim öncesi emeklilerin tamamına 4 bin TL ile 8 bin TL arasında seyyanen zam yapılabilir
10:12
6 kişilik bir Rus jeti Afganistan'ın kuzeyinde düştü 6 kişilik bir Rus jeti Afganistan'ın kuzeyinde düştü
09:49
İstanbul'da mühendisin ölümüne ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı İstanbul'da mühendisin ölümüne ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı
09:38
Teknoloji şirketi CEO'sunun korkunç ölümü! Çalışanlarının gözü önünde metrelerce yüksekten yere çakıldı Teknoloji şirketi CEO'sunun korkunç ölümü! Çalışanlarının gözü önünde metrelerce yüksekten yere çakıldı
08:55
Kanye West'in eşi Censori, mini bikini üstüyle sokağa çıktı Kanye West'in eşi Censori, mini bikini üstüyle sokağa çıktı
08:07
Göçmen kaçakçılarına yönelik operasyonda 11 organizatör ve 92 düzensiz göçmen yakalandı Göçmen kaçakçılarına yönelik operasyonda 11 organizatör ve 92 düzensiz göçmen yakalandı

Son Dakika
11:23 İstanbul seçimi için sürpriz gelişme! Ekrem İmamoğlu ve Murat Kurum'a iki rakip daha geliyor
10:32 Bülent Ersoy, Zeki Müren'den morgda helallik istediğini söyledi
10:26 Bomba iddia! Seçim öncesi emeklilerin tamamına 4 bin TL ile 8 bin TL arasında seyyanen zam yapılabilir
10:12 6 kişilik bir Rus jeti Afganistan'ın kuzeyinde düştü
09:49 İstanbul'da mühendisin ölümüne ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı
09:38 Teknoloji şirketi CEO'sunun korkunç ölümü! Çalışanlarının gözü önünde metrelerce yüksekten yere çakıldı
08:55 Kanye West'in eşi Censori, mini bikini üstüyle sokağa çıktı
08:07 Göçmen kaçakçılarına yönelik operasyonda 11 organizatör ve 92 düzensiz göçmen yakalandı
03:10 İstanbul-İzmir seferi yapan uçağa lazer tutuldu! Tehlike anları saniye saniye kamerada
02:57 Apartmandaki gürültü kavgasında kan aktı! 4 komşusunu bıçakla yaraladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.01.2024 11:42:56. #1.12#
SON DAKİKA: Antalya'da yaya geçidini kullanmayan yayaya motosiklet çarptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement