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Antalya'da yılbaşı öncesi 2 bin 523 litre kaçak içki ele geçirildi - Son Dakika
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Antalya'da yılbaşı öncesi 2 bin 523 litre kaçak içki ele geçirildi

Antalya'nın Aksu ilçesinde jandarma tarafından yapılan operasyonda, yaklaşan yılbaşı öncesi kaçak içki üreten ve satan şüphelilere yönelik çalışmalar sonucunda 2 bin 523 litre sahte içki ele geçirildi. Operasyonda 1060 litre votka, 560 litre cin, 403 litre tekila ve 500 litre rom bulundu. Olayla ilgili adli işlemler devam ediyor.

Antalya\'da yılbaşı öncesi 2 bin 523 litre kaçak içki ele geçirildi
30.12.2023 - 23:45,  Güncelleme: 23:47
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Antalya'da yılbaşı öncesi 2 bin 523 litre kaçak içki ele geçirildi

ANTALYA - Antalya'nın Aksu ilçesinde jandarma tarafından 2 bin 523 litre sahte içki ele geçirildi.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekipleri yaklaşan yılbaşı öncesi kaçak içki üreten ve satan şüphelilere yönelik çalışmalar yaptı. Aksu Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince Aksu ilçesinde yapılan aramada,1060 litre votka 560 litre cin, 403 litre tekila, 500 litre rom olmak üzere toplam 2 bin 523 litre kaçak içki ele geçirildi. Olayla ilgili adli işlemlerin devam ettiği bildirildi.

Kaynak: İHA
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