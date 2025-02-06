Antalya\'da Yüksek Gerilim Hattı Kopması Orman Yangınına Neden Oldu

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Antalya'da yüksek gerilim hattındaki tellerin kopması nedeniyle orman yangını çıktı. Ekipler patika yola devrilen ağaçlar nedeniyle ilerlemekte zorlandı.

Antalya'nın Konyaaltı ilçesindeki Beydağları Sahil Parkı'nda saat 12.45 sıralarında yüksek gerilim hattında elektrik tellerinin kopması sonucu yangın çıktı. Şiddetli rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangına itfaiye ve orman ekipleri müdahale ediyor. Yangına Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye daire Başkanlığı ekiplerinin yanı sıra Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 13 arazöz, 4 su ikmal aracı, 4 ilk müdahale aracı, çok sayıda yangın işçisi ve Antalya Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı TOMALAR ile müdahale sürüyor. Yüksek noktada yer alan yangın alanına ulaşmak için ekipler seferber olurken, yola devrilen ağaçlar nedeniyle zaman zaman ilerlemekte zorluklar yaşandı. Görevlilerin ağaçları yoldan kaldırması sonrası ekipler yangın yerine ulaşırken iş makinesi ile yollar düzeltildi ve bazı ağaçlar kesildi. Yangına müdahale çalışmaları devam ediyor. - ANTALYA