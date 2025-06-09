Antalya'da yumurta yüklü kamyon devrildi: 1 ölü

ANTALYA - Antalya'da kontrolden çıkan yumurta yüklü kamyonun devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında aracın altında kalan sürücü hayatını kaybetti.

Kaza, dün saat 20.00 sıralarında Akseki- Manavgat karayolu Manayıt mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Osman Öztürk idaresindeki 07 LEG 98 plakalı yumurta yüklü kamyon Manayıt mevkiinde virajı alamayıp yolun kenarındaki kayalık ve taşlık alana doğru savrulup ters döndü.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine ambulans, Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekibi, Akseki Bölge Trafik ve Taşlıca Jandarma Karakolu'ndan ekipler yönlendirildi. Kaza yerine gelen ekipler sürücüye saatlerce ulaşamadı. Kamyonun altında kalan sürücü, olay yerine gelen vincin kamyonu kaldırmasıyla çıkartılabildi. Sağlık ekipleri tarafından müdahale edilen sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi. Cumhuriyet savcısının kaza yerinde yaptığı incelemenin ardından ise hayatını kaybeden sürücü Akseki Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.