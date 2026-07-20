Zabıtanın yer işgali uyarısına kızdı, dükkanını ateşe verdi

Antalya'da yer işgali gerekçesiyle zabıta ekiplerince uyarılan işletmeci, iş yerinin önündeki eşyaları dükkanın içerisine taşıyarak ateşe verdi.

Olay, saat 15.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Kışla Mahallesi Güllük Caddesi üzerindeki Büklüdere Parkı'nda bulunan bir pasajın zemin katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Antalya Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri bölgede yer işgaline yönelik denetim gerçekleştirdi. Denetim sırasında iş yerlerinin önüne eşya koyarak kullanım alanını ihlal eden işletmeciler uyarıldı.

Uyarıya tepki gösterip eşyaları ateşe verdi

Zabıta ekiplerinin uyarısına tepki gösteren işletmecilerden biri, iş yerinin önünde bulunan eşyaları dükkanın içerisine taşıdı, daha sonra eşyaları çakmakla ateşe vererek olay yerinden uzaklaştı.

Dükkandan dumanların yükseldiğini gören çevredekiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürülürken, yangının ardından dükkanın içerisindeki eşyaların kullanılamaz hale geldiği görüldü.

Polis ekiplerinin olayla ilgili incelemesi sürüyor. - ANTALYA