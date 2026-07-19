Büyükşehir zabıtası Konyaaltı Sahili'nde dron desteğiyle denetimlerini sürdürüyor - Son Dakika
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Büyükşehir zabıtası Konyaaltı Sahili'nde dron desteğiyle denetimlerini sürdürüyor

Büyükşehir zabıtası Konyaaltı Sahili\'nde dron desteğiyle denetimlerini sürdürüyor
19.07.2026 13:37  Güncelleme: 13:57
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Antalya Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri, Konyaaltı Sahili'nde drone ile denetim yaparak seyyar satıcılık ve dilencilik gibi olumsuzlukları tespit ediyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri, yaz aylarıyla birlikte her gün binlerce yerli ve yabancı misafiri ağırlayan Konyaaltı Sahili'nde dron desteğiyle denetimlerini sürdürüyor. Zabıta ekipleri dron ile kamu düzeninin olumsuz etkileyen unsurları daha hızlı tespit ederek, müdahale ediyor.

Kent genelinde huzur ve güvenliği sağlamak amacıyla günün her saatinde sahada olan Antalya Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı'na bağlı ekipler çevre, sağlık ve gıda gibi birçok alanda denetimlerini teknoloji desteğiyle ile de sürdürüyor. Zabıta ekipleri, drone ile gerçekleştirilen havadan kontroller sayesinde, kentin farklı bölgelerinde daha geniş alanları kısa sürede izleyerek gerekli durumlarda hızlı müdahalede bulunabiliyor.

Özellikle yaz sezonunda yoğunluk yaşanan Konyaaltı Sahili'nde denetimler drone desteğiyle de gerçekleştiriliyor. Her gün binlerce yerli ve yabancı ziyaretçiyi ağırlayan dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde havadan yapılan kontroller sayesinde seyyar satıcılık ve dilencilik gibi vatandaşların sahil kullanımını olumsuz etkileyebilecek durumlar anlık olarak tespit edilerek ekipler tarafından gerekli işlemler gerçekleştiriliyor. Drone destekli denetimler, sadece Konyaaltı Sahili'yle sınırlı kalmayıp, ihtiyaç duyulan farklı bölgelerde de sürdürülüyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nde zabıta olarak görev yapan Havva Dazkır, " Antalya Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri olarak halkın huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla Konyaaltı Sahil bandı ve şehrin farklı noktalarında drone destekli denetimlerimiz devam ediyor. Vatandaşlarımızın huzur ve güvenliği için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. " dedi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Konyaaltı Sahili, Yerel Haberler, Teknoloji, Güvenlik, 3. Sayfa, Zabıta, Çevre, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Büyükşehir zabıtası Konyaaltı Sahili'nde dron desteğiyle denetimlerini sürdürüyor - Son Dakika

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