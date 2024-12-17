Antalya'da Zincirleme Kaza: 1 Yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Antalya'da Zincirleme Kaza: 1 Yaralı

Antalya\'da Zincirleme Kaza: 1 Yaralı

Antalya'da 3 aracın karıştığı zincirleme kazada 1 kişi yaralandı, trafik yoğunluğu oluştu.

17.12.2024 10:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'da 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında bir kişi yaralandı. Polis ekipleri kaza nedeniyle sıkışan trafiği açmak için büyük çaba sarf etti.

Kaza, dün saat 17.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Kızılsaray Mahallesi Yener Ulusoy Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Şarampol-1 altgeçidinden çıkan Muhammet G.'nin (64) kullandığı 07 EDL 01 plakalı otomobil, önünde ilerlemekte olan ve sıkışan trafik nedeniyle yavaşlayan Murat A.'nın (27) idaresindeki 06 GA 2566 plakalı Fiat marka araca çarptı. Çarpmanın şiddetiyle Murat A.'nın kullandığı araç önünde bulunan ve Canan Ç. (29) idaresindeki 07 BEB 302 plakalı Toyota marka cipe çarptı.

Kazada 1 kişi yaralandı

Yoldan geçen diğer sürücülerin 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarı ile olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, kazada yaralanan Murat A. sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. 3 aracın karıştığı kaza nedeniyle cadde üzerinde trafikte zaman zaman sıkışmalar yaşandı. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri mesai saati bitimi olması nedeniyle de artan araç trafiğinde yolun trafiğini sağlamak için yoğun çaba sarf etti. - ANTALYA

Kaynak: İHA

3-sayfa, antalya, trafik, Sağlık, Polis, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Antalya'da Zincirleme Kaza: 1 Yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

19:42 Bakan Işıkhan: Önümüzdeki hafta içi asgari ücret konusunu sonuçlandırmayı düşünüyoruz Bakan Işıkhan: Önümüzdeki hafta içi asgari ücret konusunu sonuçlandırmayı düşünüyoruz
19:27 Moskova Rus generale suikastın arkasındaki ülkeyi açıkladı, intikam yemini etti Moskova Rus generale suikastın arkasındaki ülkeyi açıkladı, intikam yemini etti
18:23 Suriye Geçici Hükümeti Başbakanı Muhammed el Beşir’den Suriyeli mültecilere bir çağrı daha Suriye Geçici Hükümeti Başbakanı Muhammed el Beşir'den Suriyeli mültecilere bir çağrı daha
17:07 Milyonların beklediği toplantının tarihi ve saati netleşti Milyonların beklediği toplantının tarihi ve saati netleşti
08:00 Esad’a kol kanat geren Putin’den Suriye’de dikkat çeken hamle Esad'a kol kanat geren Putin'den Suriye'de dikkat çeken hamle
07:58 Dengelerini kaybedip yüksekten betona düşen 2 kişi hayatını kaybetti Dengelerini kaybedip yüksekten betona düşen 2 kişi hayatını kaybetti
07:22 Bakan Şimşek: Asgari ücret muhtemelen enflasyonun üzerinde olacak Bakan Şimşek: Asgari ücret muhtemelen enflasyonun üzerinde olacak
07:06 Pasifik’teki Vanuatu’da 7.3 büyüklüğünde deprem Pasifik'teki Vanuatu'da 7.3 büyüklüğünde deprem
05:46 Kırmızı listedeki vaşak Erzincan’da kameralara yakalandı Kırmızı listedeki vaşak Erzincan'da kameralara yakalandı
01:49 Bakan Şimşek: Amacımız çok kazanandan çok, az kazanandan az vergi almaktır Bakan Şimşek: Amacımız çok kazanandan çok, az kazanandan az vergi almaktır
01:47 Ünlü borsacı Nihat Özçelik tutuklandı Ünlü borsacı Nihat Özçelik tutuklandı
01:28 İsrail ve ABD’den Yemen’in başkentine saldırı İsrail ve ABD'den Yemen'in başkentine saldırı
00:46 Hastaneye kaldırılan Ferdi Tayfur’a ilişkin yeni gelişme: Tedavisi Antalya’da devam edecek Hastaneye kaldırılan Ferdi Tayfur'a ilişkin yeni gelişme: Tedavisi Antalya'da devam edecek
00:10 Colani, Suriye’de işgale başlayan İsrail için kırmızı çizgisini açıkladı Colani, Suriye'de işgale başlayan İsrail için kırmızı çizgisini açıkladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.12.2024 20:04:35. #1.12#
SON DAKİKA: Antalya'da Zincirleme Kaza: 1 Yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.