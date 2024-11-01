Antalya'da Zincirleme Trafik Kazası: 3 Yaralı - Son Dakika
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Antalya'da Zincirleme Trafik Kazası: 3 Yaralı

Antalya\'da Zincirleme Trafik Kazası: 3 Yaralı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında zeytinyağı yola saçıldığı için kayganlaşan yolda 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

01.11.2024 10:27  Güncelleme: 10:39
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Antalya'da 4 aracın karıştığı zincirleme kazada 3 kişi yaralandı. Kamyonetten yola saçılan zeytinyağı nedeniyle kayganlaşan yolda ekipler yeni bir kazanın yaşanmaması için çaba sarf etti.

Antalya'nın Manavgat ilçesi Taşağıl Mahallesi'nde meydana gelen trafik kazasında Antalya istikametine seyir halindeki Ramazan Küçükkara'nın kullandığı 07 VG 640 plaka 07 BVY 04 dorse plakalı asfalt yüklü tır, Güvercinlik Ağaç Deposu kavşağına geldiğinde Murat Bozkurt'un kullandığı 07 LPY 92 plakalı kamyonete çarptı. Savrulan kamyonet çarpmanın şiddetiyle sürüklenerek kavşak sisteminde dönmek için bekleyen Hasan Topçuoğlu'nun kullandığı 07 C 74279 plakalı okul servisine, ardından da Fatihcan Sarıaydın'ın kullandığı 28 NA 555 plakalı otomobile çarptı.

Kaza anı araç kamerasında

Kazada; kamyonet sürücüsü Murat Bozkurt ve yolcu olarak bulunan Yeter Bozkurt ile servis aracında yolcu olarak bulunan 13 yaşındaki Yağız E.A. yaralandı. 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalelerinin ardından ambulansla Serik Devlet Hastanesine sevk edilen yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı bildirildi. Kaza anı D-400 kara yolunda seyir halindeki bir aracın kamerasına saniye saniyesine yansıdı. Görüntüde, yolda araç yoğunluğu olduğu bir sırada Tepeköy mevkisinde kamyonetin dikkatsiz bir şekilde yola çıktığı, kara yollarına ait tırın duramayarak kamyonete yandan çarptığı görüldü.

Zeytinyağları kara yoluna saçıldı

Kaza yapan kamyonetin Belenköy mevkisindeki zeytinyağı fabrikasında sıktırdığı zeytinyağlarını evine götürdüğü öğrenilirken, çarpışma sırasında yola saçılan zeytinyağı nedeniyle yolda büyük tehlike oluştu. Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat Birimi, Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Taşağıl Jandarma Karakolu ve Manavgat Bölge Trafik İstasyon Amirliği ekiplerinin aldığı olduğu önlem sayesinde yeni bir kazanın yaşanmasının önüne geçildi. İtfaiye görevlileri kürekle kumlama yaparak zeytinyağının yola yayılmasının önüne geçerken, kaza yapan araçlar kaldırılarak, ASAT'a ait iş makinesi ve Karayolları ekipleri tarafından yolda geniş çaplı kumlama çalışması yapılmasının ardından trafik akışı normale döndü. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Antalya'da Zincirleme Trafik Kazası: 3 Yaralı - Son Dakika

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