Antalya'da Zirai Alanda Çıkan Yangın Söndürüldü - Son Dakika
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Antalya'da Zirai Alanda Çıkan Yangın Söndürüldü

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde çıkan yangın, itfaiye ve orman işletme müdürlüğü ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangında 5 dönüm alan zarar gördü.

16.08.2024 16:09
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Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde zirai alanda çıkan yangın, itfaiye ve orman işletme müdürlüğü ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında 5 dönüm alan yanarak zarar görürken, yangının bahçede bulunan elektrik direğindeki kopan kablodan çıktığı tespit edildi.

Yangın, saat 09.30 sıralarında Beyobası Mahallesi'nde bulunan bahçede meydana geldi. Yangını fark eden mahalle sakinleri, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Alınan ihbarın ardından olay yerine jandarma, Antalya Büyükşehir Belediyesi Gazipaşa İtfaiye Birimi ekipleriyle Gazipaşa Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yangına 3 arazöz, 2 ilk müdahale aracı, 1 tanker ve 20 personelle müdahale edildi. Ekiplerin müdahalesi sonucu kontrol altına alınan yangının, bahçede bulunan elektrik direğindeki kopan kablodan çıktığı tespit edildi. Yangında, 5 dönüm alanın yanarak zarar gördüğü kaydedildi.

Ekipler, yangınla ilgili inceleme başlattı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Antalya'da Zirai Alanda Çıkan Yangın Söndürüldü - Son Dakika
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