Antalya'daki ev yangını ucuz atlatıldı - Son Dakika
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Antalya'daki ev yangını ucuz atlatıldı

Antalya'da bir ikamette çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından büyümeden söndürüldü. Komşularının olayı haber verdiği ev sahibi anahtarı yetiştirmek için koşarak eve geldi.

09.08.2024 19:29
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Yangını haber alıp koşarak gelen vatandaşın yaşadığı panik kamerada

Antalya'daki ev yangını ucuz atlatıldı

ANTALYA - Antalya'da bir ikamette çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından büyümeden söndürüldü. Komşularının olayı haber verdiği ev sahibi anahtarı yetiştirmek için koşarak eve geldi.

Olay, Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Yüksekalan Mahallesi Mevlana Caddesi üzerinde bulunan 5 katlı bir apartmanın 3. katında meydana geldi. Apartmanın 3'üncü katında bulunan daireden dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İkamet sahibinin evde olmaması nedeniyle itfaiye ekipleri evin balkonunda girerek yangına müdahale etti.

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Bu sırada komşularının haber vermesi üzerine ikamet sahibi evin anahtarını ekiplere yetiştirmek için koşarak geldi. Nefes nefese kaldığı görülen ikamet sahibi kadın anahtarı eşine uzattı. Buzdolabı motorundan çıktığı değerlendirilen yangın ekiplerin kısa sürede müdahalesi sonucu söndürüldü. Bu sırada apartmanda bulunan diğer daire sahipleri meraklı gözlerle itfaiye ekiplerinin çalışmasını balkonlardan izledi.

Kaynak: İHA

İtfaiye, Antalya, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Antalya'daki ev yangını ucuz atlatıldı - Son Dakika

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