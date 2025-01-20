Antalya'daki Kundaklama Yangınında Ölü Sayısı İkiye Yükseldi - Son Dakika
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Antalya'daki Kundaklama Yangınında Ölü Sayısı İkiye Yükseldi

Antalya'da bir spotçu dükkanında çıkan yangında yaralanan iki kişiden biri, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Kundaklama sonucu meydana gelen yangının ardından, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

20.01.2025 19:56
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Antalya'daki spotçu yangınında ölü sayısı 2'ye yükseldi

Kundaklama sonucu binayı saran alevlerin arasında kalarak yaralanan adam, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti

ANTALYA - Antalya'da spotçuda başlayan ve can pazarının yaşanıp 1 kişinin hayatını kaybettiği 2 kişinin ise yaralandığı yangında 16 gündür Konya'da tedavi gören 62 yaşındaki Ahmet Özen de, hastanede yaşamını yitirdi.

Olay, 3 Ocak tarihinde Muratpaşa ilçesi Varlık Mahallesi 173 Sokak'ta bulunan 3 katlı apartmanın giriş katındaki ikinci el eşya satılan dükkanda meydana geldi. Bir anda spotçu dükkanından alevlerin yükseldiğini gören apartman sakinleri panikle kendilerini dışarı atarken ihbarla olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye daire Başkanlığı'na bağlı ekipler tüm apartmanı saran alevlere müdahale ederken, spot dükkanları bulunan Lokman Yılmaz, Mete Durupınar ve bitişikteki çamaşırhane sahibi Ahmet Özen yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Yangından kundaklama çıktı

Yaralılardan Mete Durupınar, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybederken, Ahmet Özen ise Konya'ya sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu söndürülen yangında Olay yeri inceleme ekipleri, yangının başladığı noktada çakmak gazı kutusu bulması üzerine Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ve Muratpaşa Suç Araştırma ekipleri olayla ilgili geniş çaplı çalışma başlattı. Kundaklama şüphesi üzerinde duran ekiplerin çalışması sonucu Mete Durupınar ile aynı apartmanın üst katında ikamet eden Ufuk B. arasında alacak verecek meselesi bulunduğu öğrenildi.

Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti

Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin titiz çalışması sonucu Ufuk B. olaydan birkaç saat sonra yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki ifadesinde daha önce alışveriş nedeniyle Mete Durupınar'la aralarında alacak verecek meselesi bulunduğunu belirten Ufuk B., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Apartman sakinlerinin büyük panik yaşadığı yangında yaralanan ve Konya'ya sevk edilen Ahmet Özen'den16 gün sonra acı haber geldi. Özen'in 2 haftalık yaşam mücadelesinin ardından geçtiğimiz perşembe akşam saatlerinde tedavi gördüğünü Konya'daki hastanede hayatını kaybettiği öğrenildi. Ahmet Özen'in vefatının ardından yangında hayatını kaybedenlerin sayısı 2'ye yükseldi. Özen'in cenazesinin işlemlerinin ardından Antalya'ya getirilerek Cuma günü defnedildi.

Çamaşırların bitmesini bekliyormuş

Öte yandan hayatını kaybeden çamaşırhane sahibi Özen'in yangın anında yıkanan çamaşırların bitmesini beklediği ve alevlerin bir anda sarmasıyla yaralandığı öğrenildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Antalya'daki Kundaklama Yangınında Ölü Sayısı İkiye Yükseldi - Son Dakika

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