Antalya\'daki örtü yangını kontrol altına alındı

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Antalya'daki örtü yangını kızılçam ormanına sıçramadan kontrol altına alındı

ANTALYA - Antalya'nın Akseki ilçesinde öğlen saatlerinde çıkan orman yangını ekiplerin hızlı müdahale ile kısa sürede söndürüldü.

Akseki - Seydişehir karayolu Cevizli kavşağında saat 15.00 sıralarında yol kenarından başlayan daha önceki yıllarda orman kesimi yapılan örtü yangınına kızılçam ormanına sıçramadan müdahale edildi. Yangın ihbarını alan ekipler hızla müdahale ederek yangını bir saatte kontrol altına aldı. Müdahaleye 3 arazöz, 2 su tankeri, Antalya Büyükşehir Belediyesi Akseki İtfaiye birimi ve Akseki Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı 30 yangın söndürme personeli katıldı. Akseki Orman işletme müdürlüğü ekipleri soğutma çalışmalarını sürdürüyor. Jandarma ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı