Antalya\'daki tersane yangını kontrol altına alındı

Antalya'daki tersane yangını 3 buçuk saatte kontrol altına alındı
Yangında can kaydı ya da yaralanan olmazken, 4 tekne ve tersanede zarar meydana geldi
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek:
"15 itfaiye aracımız ve kurumların desteği ile anında müdahalede bulunarak kontrol altına aldık, soğutma çalışmalarımız ise devam ediyor"
ANTALYA - Antalya'da Serbest Bölge'de bulunan bir tersanede çıkan ve 4 teknenin yanmasıyla sonuçlanan yangın kontrol altına alındı. Tersanede soğutma çalışmaları devam ederken, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, "Serbest Bölge'de bulunan yat imalathanesinde akşam saatlerinde çıkan yangını 15 itfaiye aracımız ve kurumların desteği ile anında müdahalede bulunarak kontrol altına aldık, soğutma çalışmalarımız ise devam ediyor. Yangında işyerleri zarar gören vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" dedi.
Yangın, saat 19.15 sıralarında Konyaaltı ilçesi sınırları içinde bulunan Serbest Bölge'de yat imalatı yapılan bir tersanede çıktı. İhbar üzerine olay yerine Antalya Büyükşehir Belediyesine bağlı 15 itfaiye aracı, Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı arazözler, AFAD ekipleri, polis ve TOMA'lar sevk edildi. Belirtilen adrese gelen ekipler kapalı vaziyetteki tersaneye müdahale etmeye başladı. Ekipler ilk olarak dış cepheyi spiral makinesiyle keserek alevlere müdahalede bulunmaya başladı. Polis ekipleri yangın bölgesinde güvenlik şeridi oluşturdu. Antalya İl Emniyet Müdürü Orhan Çevik de bölgeye gelerek bilgi aldı.
Yoğun müdahalenin bulunulduğu tersane yangını yaklaşık 3,5 saatlik söndürme çalışmasının ardından kontrol altına alındı.
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek X hesabından yangınla ilgili yaptığı paylaşımda, "Serbest Bölge'de bulunan yat imalathanesinde akşam saatlerinde çıkan yangını 15 itfaiye aracımız ve kurumların desteği ile anında müdahalede bulunarak kontrol altına aldık, soğutma çalışmalarımız ise devam ediyor. Yangında işyerleri zarar gören vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" ifadelerine yer verdi.
Ekiplerin tersanedeki soğutma çalışmaları sürüyor.
AFAD'ın geçtiği bilgiye göre Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Derinliği 5.74 km olan sarsıntının çevre illerde de hissedildiği aktarıldı.
AK Parti İstanbul Kadın Kolları İl Başkan Yardımcısı Fatma Sevim Baltacı, geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybetti. Vefat haberini duyuran AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, "Acımız tarifsiz. Vefat eden kardeşimizin kıymetli ailesine baş sağlığı, yakınlarına ve tüm AK Parti ailemize sabırlar diliyorum. Mekanı cennet makamı âli olsun inşallah." dedi.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde 5 gündür kayıp olarak aranan 7 aylık hamile anne Selma Abacı ve 2 çocuğu, jandarma ekiplerinin dedektif gibi iz sürmesiyle yaylada toprağa gömülü halde ölü olarak bulundu. Katil zanlısının öldürdüğü çocukların babası olduğu, Selma Abacı ile yasak aşk yaşadığı ortaya çıktı.
AK Parti'nin Küçükçekmece Belediye Başkan adayı Aziz Yeniay'ın seçim çalışmasına uzun namlulu silahlarla düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi yaralanırken, olay anına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde aracın kapüşonlu bir kişiyi sokaktan aldığı görüldü. Öte yandan şahsın eline uzun namlulu silah aldığı anlar da güvenlik kamerasına yansıdı.
Somali'nin başkenti Mogadişu'da Birleşik Arap Emirlikleri'nin askerlerinin bulunduğu General Gorod Askeri Kampı'na silahlı saldırı düzelendi. Saldırıda 2'si Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) subayı, 5 asker hayatını kaybetti. Eğitimini tamamlayan askerlerin silahlarını teslim aldığı törenin hemen ardından yaşanan olayı, terör örgütü Eş-Şebab üstlenirken, yaralanan BAE'li üst düzey görevli Albay Mohamed bin Mubarak'ın ise durumunun kritik olduğu belirtildi.
Real Madrid'in, sahasında Girona'yı 4-0 mağlup ettiği maça Arda Güler damga vurdu. Takımına penaltı kazandıran Arda, topun başına geçmek istedi fakat penaltıyı Joselu kullandı. Topu Arda'nın elinden alan Joselu, penaltıyı kaçırınca büyük eleştiri aldı.
RAMS Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan Galatasaray maçının ardından yaptığı açıklamada Türkiye Kupası'nın formatının değiştirilmesi gerektiğini söyledi. Atan, ''İki stoperim 120 dakika oynayıp maça çıktılar. Fikir alışverişinde bulunabiliriz. Sezonun yoğun döneminde kupa oynanıyorsa, Fransa'daki gibi 90 dakika sonunda penaltı atalım ve kazananı belirleyelim. Madem Avrupa'yı örnek alıyoruz... Oyuncuları bu kadar ezdirmenin ve günleri kısa tutmanın anlamı yok'' dedi.
AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'in katılımıyla Muş'ta düzenlenen aday tanıtım toplantısında konuşan Belediye Başkan Feyat Asya, on yıllık dönem süresince halka hizmet anlayışıyla vatandaşların gönlüne dokunduğunu belirtti.
Son Dakika › 3.Sayfa › Antalya'daki tersane yangını kontrol altına alındı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?