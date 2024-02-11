Antalya'daki tersane yangını kontrol altına alındı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Antalya'daki tersane yangını kontrol altına alındı

Antalya\'daki tersane yangını kontrol altına alındı

Antalya'da Serbest Bölge'de bulunan bir tersanede çıkan yangın 3 buçuk saatlik müdahale sonucunda kontrol altına alındı. Yangında can kaybı veya yaralanma olmazken, 4 tekne ve tersanede zarar meydana geldi. Soğutma çalışmaları ise devam ediyor.

11.02.2024 00:24  Güncelleme: 00:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'daki tersane yangını 3 buçuk saatte kontrol altına alındı

Yangında can kaydı ya da yaralanan olmazken, 4 tekne ve tersanede zarar meydana geldi

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek:

"15 itfaiye aracımız ve kurumların desteği ile anında müdahalede bulunarak kontrol altına aldık, soğutma çalışmalarımız ise devam ediyor"

ANTALYA - Antalya'da Serbest Bölge'de bulunan bir tersanede çıkan ve 4 teknenin yanmasıyla sonuçlanan yangın kontrol altına alındı. Tersanede soğutma çalışmaları devam ederken, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, "Serbest Bölge'de bulunan yat imalathanesinde akşam saatlerinde çıkan yangını 15 itfaiye aracımız ve kurumların desteği ile anında müdahalede bulunarak kontrol altına aldık, soğutma çalışmalarımız ise devam ediyor. Yangında işyerleri zarar gören vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" dedi.

Yangın, saat 19.15 sıralarında Konyaaltı ilçesi sınırları içinde bulunan Serbest Bölge'de yat imalatı yapılan bir tersanede çıktı. İhbar üzerine olay yerine Antalya Büyükşehir Belediyesine bağlı 15 itfaiye aracı, Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı arazözler, AFAD ekipleri, polis ve TOMA'lar sevk edildi. Belirtilen adrese gelen ekipler kapalı vaziyetteki tersaneye müdahale etmeye başladı. Ekipler ilk olarak dış cepheyi spiral makinesiyle keserek alevlere müdahalede bulunmaya başladı. Polis ekipleri yangın bölgesinde güvenlik şeridi oluşturdu. Antalya İl Emniyet Müdürü Orhan Çevik de bölgeye gelerek bilgi aldı.

Yoğun müdahalenin bulunulduğu tersane yangını yaklaşık 3,5 saatlik söndürme çalışmasının ardından kontrol altına alındı.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek X hesabından yangınla ilgili yaptığı paylaşımda, "Serbest Bölge'de bulunan yat imalathanesinde akşam saatlerinde çıkan yangını 15 itfaiye aracımız ve kurumların desteği ile anında müdahalede bulunarak kontrol altına aldık, soğutma çalışmalarımız ise devam ediyor. Yangında işyerleri zarar gören vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" ifadelerine yer verdi.

Ekiplerin tersanedeki soğutma çalışmaları sürüyor.

Kaynak: İHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

Antalya Büyükşehir Belediyesi, İtfaiye, Antalya, İtfaiye, Antalya, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Antalya'daki tersane yangını kontrol altına alındı - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.02.2024 08:03:39. #1.13#
SON DAKİKA: Antalya'daki tersane yangını kontrol altına alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement