Antalya'daki yangın kontrol altına alındı

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Antalya'daki yangın 5 saatlik çalışma sonucu kontrol altına alındı

ANTALYA - Antalya'nın Aksu ilçesinde yerleşim yerlerine yakın noktada başlayan ve rüzgarın da etkisiyle kısa sürede geniş bir alanda etkili olan yangın kontrol altına alınırken 4 hektarlık orman alanı ve seralar zarar gördü. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor

Antalya'nın Aksu ilçesinde öğlen saatlerinde otluk alanda başlayan, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede ormana ve yerleşim yerlerine sıçrayan yanın kontrol altına alındı. Yangın da 4 hektarlık orman alanı ve çok sayıda sera zarar gördü. Yangına Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı çok sayıda itfaiye ekibinin yanı sıra, Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 3 helikopter, 2 yangın söndürme uçağı, 11 arasöz, su ikmal aracı, 2 ilk müdahale aracı ve çok sayıda orman işçisi ile müdahale edildi. Kuvvetli esen rüzgar nedeniyle alevler kısa sürede yayılırken vatandaşlar traktörleri ve çapalar ile yangına müdahale etti.

Çaresiz gözlerle izledi

Çok sayıda seranın zarar gördüğü yangına vatandaşlar ellerinde taşıdıkları su dolu kovalar ve damacanaların yanı sıra yanan alanların üzerine toprak serperek müdahale etmeye çalıştı. Yanan seralarında başında çaresizce bekleyen bir vatandaş, yaklaşık 100 dönüme yakın bir arazinin yandığını belirterek, "Traktörlerimizle geldik yardıma. Milletin de gelmesi lazım. Seralarımız hep zarar gördü. Akrabalarımın seraları yandı" dedi. Yaklaşık 5 saatlik çalışmanın ardından yangın kontrol altına alınırken, soğutma çalışmaları devam ediyor.