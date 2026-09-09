Antalya'daki yangın paylaşımlarına soruşturma başlatıldı - Son Dakika
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Antalya'daki yangın paylaşımlarına soruşturma başlatıldı

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Antalya'daki orman yangınlarıyla ilgili 'Yörükeli Hareketi Antalya' adlı sosyal medya hesabından yapılan "halkı kin ve düşmanlığa tahrik edici" paylaşımlar üzerine resen soruşturma başlatıldı. Başsavcılık, paylaşımlara erişimin engellenmesi için mahkemeye başvurdu ve hesabın sahibinin tespiti için emniyete talimat verdi.

Antalya'daki orman yangınlarıyla ilgili "halkı kin ve düşmanlığa tahrik edici" paylaşımlar yaptığı değerlendirilen 'Yörükeli Hareketi Antalya' adlı hesap hakkında resen soruşturma başlatıldı.

Antalya genelinde meydana gelen orman yangınlarıyla ilgili olarak, "Yörükeli Hareketi Antalya" isimli sosyal medya hesabından yapılan ve "halkı kin ve düşmanlığa tahrik edici nitelikte olduğu" değerlendirilen paylaşımlar üzerine Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca resen soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca bugün, söz konusu paylaşımlara erişimin engellenmesi amacıyla Antalya Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine başvuruda bulunuldu.

Ayrıca Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne; sosyal medya hesabının ve soruşturmaya konu paylaşımların incelenmesi, başkaca suç unsuru taşıyan içeriklerin tespit edilmesi, hesabın sahibi ile paylaşımları yapan kişi veya kişilerin açık kimlik bilgilerinin belirlenmesi yönünde talimat verildiği öğrenildi.

Kaynak: İHA

Orman Yangınları, Sosyal Medya, 3. Sayfa, Antalya, Medya, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Antalya'daki yangın paylaşımlarına soruşturma başlatıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Antalya'daki yangın paylaşımlarına soruşturma başlatıldı - Son Dakika
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