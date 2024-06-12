Antalya'dan temin edilen uyuşturucu maddeyle yakalanan şahıs Afyonkarahisar'da

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Antalya'dan temin ettiği uyuşturucu maddeyi Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde satmak isteyen şahıs jandarmanın operasyonuyla yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı yapılan çalışmalar sonucunda; T.A. isimli şahsın Antalya'dan temin ettiği uyuşturucu maddeleri Emirdağ'da satacağı yönünde bilgi elde etti. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, şüpheli şahsı Emirdağ ilçe merkezinde yapılan fiziki takip ile yakalandı. Şahsın yapılan üst aramasında 55 parça halinde peçete olarak tabir edilen bin 324 kullanımlık uyuşturucu madde ele geçirildi. Yakalanan şahıs, gözaltına alınırken meydana gelen olayla ilgili adli tahkikat başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR