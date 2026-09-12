Antalya emniyetinde 2 şube müdürü gözaltına alındı - Son Dakika
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Antalya emniyetinde 2 şube müdürü gözaltına alındı

Antalya emniyetinde 2 şube müdürü gözaltına alındı
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Antalya'da kamu görevlilerine rüşvet verildiği iddiasıyla yürütülen soruşturmada, Narkotik Şube Müdürü ile Koruma Şube Müdürü gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında daha önce bir avukat ile aynı büroda çalışan kişinin de gözaltına alınmasıyla gözaltı sayısı 4'e yükseldi.

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince, kamu görevlilerine rüşvet verildiği iddialarına ilişkin geniş çaplı çalışma başlatıldı.

SORUŞTURMA EMNİYET MÜDÜRLERİNE SIÇRADI

Soruşturma kapsamında 11 Eylül 2026 tarihinde, çeşitli suç kayıtları bulunduğu belirtilen avukat R.K. ile aynı avukatlık bürosunda çalışan İ.Ü. gözaltına alındı. İ.Ü.'ye ait dijital materyaller üzerinde gerçekleştirilen ön incelemede, avukat R.K. tarafından aktarıldığı tespit edilen bazı verilere ulaşıldı. İncelemelerde, 3. Sınıf Emniyet Müdürü O.U., eşi N.U., 4. Sınıf Emniyet Müdürü E.D.E., O.U. ile irtibatlı olduğu değerlendirilen S.G. ve firari durumdaki M.A.S. hakkında kayıtlar bulunduğu belirlendi.

İKİ ŞUBE MÜDÜRÜ GÖZALTINDA

Elde edilen ilk bulgular ve suç unsuru içerebileceği değerlendirilen veriler doğrultusunda, Narkotik Şube Müdürü O.U. ile Koruma Şube Müdürü E.D.E. hakkında Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli işlem başlatıldı. İki emniyet müdürü emniyet güçleri tarafından gözaltına alınırken, soruşturma kapsamında gözaltına alınanların sayısı 4'e yükseldi.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Narkotik, Antalya, Güncel, Kamu, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Antalya emniyetinde 2 şube müdürü gözaltına alındı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • mw9f5jdtdy mw9f5jdtdy:
    gerçekten öyle bir irtibatları var ise, ağır cezalar verilmeli.örnek olacak kişilerin bu işlere bulaşmaları çok çok yanlış. 1 0 Yanıtla
  • Halis demir Halis demir:
    maaşallah ülke emin ellerde 0 0 Yanıtla
  • Hakan as Hakan as :
    Her kurum kokuşmuş maalesef 0 0 Yanıtla
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