Antalya Gazipaşa'da kamyon kurşunlama iddiası JASAT'la aydınlatıldı, şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Antalya Gazipaşa'da kamyon kurşunlama iddiası JASAT'la aydınlatıldı, şüpheli tutuklandı

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Antalya Gazipaşa\'da kamyon kurşunlama iddiası JASAT\'la aydınlatıldı, şüpheli tutuklandı
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Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde kamyona yönelik kurşunlama iddiası JASAT'ın çalışmasıyla aydınlatıldı. Gözaltına alınan N.Ş. ve Y.Ş.'den Y.Ş. tutuklandı, N.Ş. adli kontrolle serbest bırakıldı; yaralanan kamyon sürücüsü hastanede tedavi altına alındı.

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde seyir halindeki kamyona yönelik kurşunlama olayı, Jandarma Suç Araştırma Timi'nin (JASAT) titiz çalışmasıyla aydınlatıldı. Olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklanırken, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, dün saat 18.00 sıralarında Kahyalar Mahallesi D-400 kara yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, N.Ş. ve Y.Ş.'nin içerisinde bulunduğu araç seyir halindeyken, iddiaya göre kamyon çarptı. Bunun üzerine araçta bulunan şahısların kamyonu durdurmaya çalıştığı öne sürüldü. Kamyonun durmaması üzerine şahısların araçla kamyonun önünü kesip araca ateş ettiği belirtildi. Saldırı sırasında kamyon sürücüsü Mustafa T. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı Mustafa T., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayın ardından çalışma başlatan Gazipaşa İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ve JASAT, saldırının faillerinin belirlenmesi ve yakalanması için kapsamlı inceleme yaptı. JASAT ekiplerinin yürüttüğü titiz çalışma sonucunda olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen N.Ş. ve Y.Ş. gözaltına alındı.

Adliyeye sevk edilen 2 şüpheliden 1'i tutuklandı

JASAT ve jandarma ekiplerinin çalışması sonucu yakalanan N.Ş. ve Y.Ş., jandarmadaki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.

Adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece sorgulandı. Mahkeme, kamyona ateş ettiği iddia edilen Y.Ş.'nin tutuklanmasına karar verdi. N.Ş. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: İHA
3. SayfaGazipaşaAntalyaGüncelJASATSuçSon Dakika

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