Antalya Gazipaşa'da şarampole yuvarlanan otomobilin altında kalan 1 kişi ağır yaralandı - Son Dakika
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Antalya Gazipaşa'da şarampole yuvarlanan otomobilin altında kalan 1 kişi ağır yaralandı

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Antalya Gazipaşa\'da şarampole yuvarlanan otomobilin altında kalan 1 kişi ağır yaralandı
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Antalya Gazipaşa'da saat 01.00 sıralarında kontrolden çıkan otomobil Ilıca Mahallesi'nde şarampole yuvarlandı, araç altında kalan 1 kişi ağır yaralandı. Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralı, ALKÜ Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Antalya'nı Gazipaşa ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin şarampole yuvarlandığı kazada 1 kişi ağır yaralandı.

Kaza, saat 01.00 sıralarında Ilıca Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Raşit G. idaresindeki 07 BFK 071 otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp şarampole yuvarlandı. Kazada, aracın altında kalan sürücü Raşit G. ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Bulunduğu yerden çıkarılan sürücü, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Gazipaşa Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralı sürücü, ileri tetkik ve tedavisi için Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA
Eğitim ve Araştırma HastanesiDevlet HastanesiGazipaşa3. SayfaAntalyaGüncelSon Dakika

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SON DAKİKA: Antalya Gazipaşa'da şarampole yuvarlanan otomobilin altında kalan 1 kişi ağır yaralandı - Son Dakika
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