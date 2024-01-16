Antalya Gazipaşa\'da Trafo Patladı

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde bir trafoda patlama meydana geldi. Alev topuna dönen trafo, ekiplerin müdahalesi sonucu söndürüldü.

Yangın, saat 21.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Pazarcı Mahallesi Uğur Mumcu Caddesi üzerinde bulunan bir trafo, aniden patlayarak yanmaya başladı. Tehlike saçan yangını gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine Antalya Büyükşehir Belediyesi Gazipaşa İtfaiye Birimi, enerji şirketi yetkilileri ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, enerji şirketi görevlilerinin elektriği kesmesi üzerine trafoda meydana gelen yangını kontrol altına aldı. Kontrol altına alınan yangın, soğutma çalışmasının ardından tamamen söndürüldü.

Yangınla ilgili tahkikat başlatıldı. - ANTALYA