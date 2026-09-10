Antalya Gazipaşa'da zincirleme kazada otomobil ters döndü, 1 kişi yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Antalya Gazipaşa'da zincirleme kazada otomobil ters döndü, 1 kişi yaralandı

Antalya Gazipaşa\'da zincirleme kazada otomobil ters döndü, 1 kişi yaralandı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde iki aracın çarpışması ve park halindeki bir aracın da karışmasıyla zincirleme trafik kazası meydana geldi, 1 kişi yaralandı. Çarpışmanın şiddetiyle otomobillerden biri ters dönerken 3 araçta maddi hasar oluştu.

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen ve park halindeki bir aracın da karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Çarpışmanın şiddetiyle otomobillerden biri ters dönerken, kazada 3 araçta da maddi hasar meydana geldi.

Kaza, dün saat 18.00 sıralarında Yenimahalle Rıza Büyükakça Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Adil U. idaresindeki 42 BAT 41 plakalı otomobil ile Murat K. yönetimindeki 07 UM 137 plakalı kamyonet cadde üzerinde çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan kamyonet, yol kenarında park halinde bulunan 07 CFE 470 plakalı ticari araca çarparak durabildi. 42 BAT 41 plakalı otomobil ise savrularak ters döndü.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 1 kişi, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili polis ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Gazipaşa, Antalya, Trafik, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Antalya Gazipaşa'da zincirleme kazada otomobil ters döndü, 1 kişi yaralandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kızını 146 makas darbesiyle öldüren damadı için ağız değiştirdi Kızını 146 makas darbesiyle öldüren damadı için ağız değiştirdi
Menzil Cemaati’ne operasyon mu geliyor Bakan Gürlek’ten açıklama var Menzil Cemaati'ne operasyon mu geliyor? Bakan Gürlek'ten açıklama var
Mansur Yavaş: Sayın Cumhurbaşkanı ile gerçekleştirdiğimiz görüşmenin tek gündemi Ankara’dır Mansur Yavaş: Sayın Cumhurbaşkanı ile gerçekleştirdiğimiz görüşmenin tek gündemi Ankara'dır
Ezgi Apartmanı davasında 12. duruşma görülüyor, yakınlar 35 kişi için adalet istiyor Ezgi Apartmanı davasında 12. duruşma görülüyor, yakınlar 35 kişi için adalet istiyor
Aralarında ünlü muhabir de var Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında yeni dalga Aralarında ünlü muhabir de var! Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında yeni dalga
Görüntüleri de var Sokak ortasında kadından şaşırtan karar Görüntüleri de var! Sokak ortasında kadından şaşırtan karar

13:32
Alex de Souza’dan Fenerbahçe taraftarına duygusal mesaj
Alex de Souza'dan Fenerbahçe taraftarına duygusal mesaj
13:17
Tesislerde büyük kavga Noa Lang kadro dışı bırakıldı
Tesislerde büyük kavga! Noa Lang kadro dışı bırakıldı
12:53
Filenin Sultanları’nın videosundaki detay kullanıcıları ikiye böldü
Filenin Sultanları'nın videosundaki detay kullanıcıları ikiye böldü
12:34
Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a 800 bin TL tazminat ödeyecek
Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 800 bin TL tazminat ödeyecek
12:23
Tutuklu belediye başkanının yasak aşkından bomba itiraflar: Odayı şoförü adına tuttu, birlikte kaldık
Tutuklu belediye başkanının yasak aşkından bomba itiraflar: Odayı şoförü adına tuttu, birlikte kaldık
11:42
Aralarında ünlü muhabir de var Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında yeni dalga
Aralarında ünlü muhabir de var! Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında yeni dalga
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.09.2026 13:48:12. #7.13#
SON DAKİKA: Antalya Gazipaşa'da zincirleme kazada otomobil ters döndü, 1 kişi yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement