Antalya Havalimanı'nda park halindeki minibüs yandı. Alevler içinde kalan minibüs Havalimanı Kurtarma ve Yangınla Mücadele (ARFF) ekipleri tarafından söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, saat 16.30 sıralarında Antalya Havalimanı T2 Terminal otoparkında park halindeki 07 MED 73 plakalı Mercedes marka minibüsten dumanlar çıktığını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine Havalimanı Kurtarma ve Yangınla Mücadele (ARFF) ve Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı ekipler sevk edildi. Kısa sürede alevlerin sardığı minibüse ilk olarak çevredeki diğer araç sürücüleri ve vatandaşlar yangın tüpleri ile müdahale etti. Vatandaşların müdahalelerine rağmen minibüsü saran alevler büyürken, kısa sürede terminal otoparkına gelen ARFF ekipleri yangını söndürdü. Yangın nedeniyle araçta büyük çaplı hasar meydana gelirken, yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı. - ANTALYA