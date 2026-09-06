Antalya Havalimanı'nda şüpheli iki valizden 70 milyon liralık likit metamfetamin çıktı - Son Dakika
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Antalya Havalimanı'nda şüpheli iki valizden 70 milyon liralık likit metamfetamin çıktı

Antalya Havalimanı\'nda şüpheli iki valizden 70 milyon liralık likit metamfetamin çıktı
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Antalya Havalimanı'nda Gümrük Muhafaza ekiplerince düzenlenen operasyonda, iki şahsın valizlerinde 18 kilogram 921 gram likit metamfetamin ele geçirildi. Piyasa değeri 70 milyon 955 bin lira olan uyuşturucuya el konulurken, şahıslar hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekiplerine, uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar neticesinde, Antalya Havalimanı'nda gerçekleştirilen operasyonda toplam 18 kilogram 921 gram likit metamfetamin ele geçirildi.

Antalya Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlü ekiplerince, havayoluyla Türkiye'ye giriş yapan iki şahsın beraberlerinde bulunan 2 adet şut altı valiz kontrol edildi. Yapılan arama ve kontrollerde, pet şişelere konulmuş vaziyette bulunan, daralı ağırlığı 6 kilogram 572 gram gelen ve renk, koku ve görünüm itibarıyla uyuşturucu maddelerden likit metamfetamin olduğu değerlendirilen madde ele geçirildi. Yapılan kontrollerin devamında, muhtelif kıyafetlere/eşyalara emdirildiği düşünülen, daralı ağırlığı 12 kilogram 350 gram gelen ve likit metamfetamin olduğu değerlendirilen maddeler tespit edildi.

Gerçekleştirilen operasyon neticesinde toplam 18 kilogram 921 gram ve 70 milyon 955 bin lira değerinde likit metamfetamin olduğu değerlendirilen madde tespit edildi. Şahıslar hakkında, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Ticaret Bakanlığı olarak; toplum sağlığını ve özellikle gençlerimizi tehdit eden uyuşturucu kaçakçılığı başta olmak üzere, her türlü kaçakçılık faaliyetiyle mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İHA

Ticaret Bakanlığı, Güvenlik, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Antalya Havalimanı'nda şüpheli iki valizden 70 milyon liralık likit metamfetamin çıktı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Antalya Havalimanı'nda şüpheli iki valizden 70 milyon liralık likit metamfetamin çıktı - Son Dakika
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