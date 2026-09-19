Antalya Kepez'de iki iş yerinde yangın çıktı, üst kattaki evin panjuru hasar gördü - Son Dakika
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Antalya Kepez'de iki iş yerinde yangın çıktı, üst kattaki evin panjuru hasar gördü

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Antalya Kepez\'de iki iş yerinde yangın çıktı, üst kattaki evin panjuru hasar gördü
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Antalya Kepez'de Sütçüler Mahallesi'nde otomobil aksesuarı ve boyası satan iki iş yerinde saat 21.15 sıralarında yangın çıktı. İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangında iş yerleri ile üst kattaki evin panjur kısmı hasar gördü, nedeni için inceleme başlatıldı.

Antalya'nın Kepez ilçesinde otomobil aksesuarı ve otomobil boyası satan iki iş yerinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında iş yerinin üst katındaki evde meydana geldi.

Yangın, saat 21.15 sıralarında Kepez ilçesi Sütçüler Mahallesi Sütçüler Caddesi üzerinde bulunan otomobil aksesuarı satan dükkan ile otomobil boyası satan iş yerinde meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına almak için çalışma başlattı. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın nedeniyle her iki iş yerinde ve dükkanların üzerinde bulunan evin panjur kısmında hasar oluştu.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA
3. SayfaİncelemeAntalyaİtfaiyeGüncelKepezSon Dakika

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SON DAKİKA: Antalya Kepez'de iki iş yerinde yangın çıktı, üst kattaki evin panjuru hasar gördü - Son Dakika
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