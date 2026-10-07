Antalya Kepez\'de Kepez Belediyesi ekipleri çöp dolu evden 6 kamyon atık çıkardı

Antalya'nın Kepez ilçesinde 8 yıldır örümcek ağları ve çöplerle dolu evde yaşamını sürdürmeye çalışan yaşlı kadına Kepez Belediyesi ekipleri yardım eli uzattı. Rahatsızlığı nedeniyle hastaneye yatırılan kadının yaşadığı evden ekipler 6 kamyon çöp çıkardı. Temizlik ve yenileme çalışmasının ardından ev yeni eşyalarla donatılarak sahibine teslim edilecek.

Kepez Belediyesi ekipleri Göçerler Mahallesi'nde mahalle sakinlerinin başvurusu üzerine 70 yaşındaki Ü.Y.'nin yaşadığı müstakil ikamette çalışma yaptı. Vatandaşların yaklaşık 8 yıldır yaşlı kadının evin içinde ve bahçesinde atık malzemeleri topladığını belirtmesi üzerine ekipler harekete geçti. Çevre ve görüntü kirliliğinin yanı sıra yaşlı kadının içerisi örümcek ağları ile sarılı ve çöplerle dolu olan olan bir evde kapsamlı temizlik çalışması gerçekleştirdi.

6 kamyon dolusu çöp çıkartıldı

İlk olarak çeşitli rahatsızlıkları bulunduğu ve sağlıksız şartlarda yaşamını sürdürmeye çalışan Ü.Y. ekipler tarafından tedavi edilmek üzere Kepez Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kepez Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ve Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmada evden 6 kamyon dolusu atık malzeme çıkartıldı. Ardından ekipler evde kapsamlı bir temizlik çalışması gerçekleştirdi. İlk olarak evin duvarları saran örümcek ağları ve yıllardın evde biriktirilen çöpler nedeniyle oluşan kirlilik temizlendi.

Ev temizlenip onarımı yapılacak

70 yaşındaki Ü.Y.'ye ait ikamette yapılan temizlik çalışmasının ardından kapsamlı bir yenileme çalışması yapılarak yeni eşyalarla donatılacağı öğrenildi. Kepez Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı Çevre Sağlığı Birim Sorumlusu Zabıta Komiseri İbrahim Akdemir, "Mahalle muhtarı ve vatandaşların başvurusu ile burada yaşayan 70 yaşlarındaki yaşlı bir vatandaşın evinin içindeki yoğun koku ve uygun olmayan şartlarda yaşadığını tespit ettik. Belediye olarak evin içerisinde ve çevresinde genel temizlikler yapıldıktan sonra evin içerisinde tadilat, boya ve badanası yapılacak. İnce temizliğin ardından Kepez Belediyesi olarak evin içerisinde kullanılacak perde, koltuk, halı gibi eşyalarda da yardımcı olacağız. Kendisi şu anda rahatsızlığı nedeniyle hastanede tedavi görüyor. Bizde evin çevresi ve içerisinde temizlik çalışmalarımızı yapıyoruz" dedi.

"Evin içerisine kokudan girilmiyor"

Mahalle sakinlerinden Cafer Çetin ise yaşlı kadının 8 yıla yakın zamandır topladığı atıkları evine doldurduğunu ve temizlik yapmadığını belirterek, "7-8 yıldır burada bu şekilde yaşıyor, durumu iyi değil. Belediye ve kaymakamlıktan topladığı yardımlarla yaşamaya çalışıyor. İçerisinin durumu berbat, örümcek ağı toplamış, kokudan girilmiyor. Komşuyuz, bende yardımcı olmaya destek çıkmaya çalışıyorum. Evi temizlemesi istendiğinde de sürekli bağırıyor herkese" ifadelerini kullandı.