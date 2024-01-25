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Antalya Kepez'te 2 Haftalık Polis Çalışmasında 208 Aranan Şahıs Yakalandı - Son Dakika
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Antalya Kepez'te 2 Haftalık Polis Çalışmasında 208 Aranan Şahıs Yakalandı

Antalya'nın Kepez ilçesinde polisin gerçekleştirdiği 2 haftalık çalışma sonucu 92 bin 619 kişi sorgulanıp 208 aranan şahıs yakalanırken, sorgulanan 5 bin 527 araçtan 37 araç ve sürücüsüne ceza işlem uygulandı. Çalışmalar sonucunda 37 ateşli silah, 13 çalıntı araç, çeşitli miktarlarda narkotik madde ile 14 bin 866 adet A4 Bonzai, 250 sentetik ecza ele geçirildi.

Antalya Kepez\'te 2 Haftalık Polis Çalışmasında 208 Aranan Şahıs Yakalandı
25.01.2024 - 14:28,
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Antalya'nın Kepez ilçesinde polisin gerçekleştirdiği 2 haftalık çalışma sonucu 92 bin 619 kişi sorgulanıp 208 aranan şahıs yakalanırken, sorgulanan 5 bin 527 araçtan 37 araç ve sürücüsüne ceza işlem uygulandı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla Kepez İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Ocak ayının ilk 2 haftasında yapılan çalışmalarda, 92 bin 619 kişi sorgulanıp, 208 aranan şahıs yakalanırken, sorgulanan 5 bin 527 araçtan 37 araç ve sürücüsüne ceza işlem uygulandı. Uygulamalarda 720 umuma açık yer denetlendi, 122 şahsa da idari işlem yapıldı.

Yapılan çalışma ve uygulamalar sonucunda ise, 37 ateşli silah, 13 çalıntı araç, çeşitli miktarlarda narkotik madde ile 14 bin 866 adet A4 Bonzai, 250 sentetik ecza ele geçirildi. - ANTALYA

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Antalya Kepez'te 2 Haftalık Polis Çalışmasında 208 Aranan Şahıs Yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Antalya Kepez'te 2 Haftalık Polis Çalışmasında 208 Aranan Şahıs Yakalandı - Son Dakika
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