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Antalya-Konya Karayolu Alacabel Mevkisinde Tırların Geçişine İzin Verilmiyor - Son Dakika
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Antalya-Konya Karayolu Alacabel Mevkisinde Tırların Geçişine İzin Verilmiyor

Antalya-Konya karayolu Alacabel mevkisinde yoğun kar yağışı etkili olurken, tırların geçişine izin verilmiyor. Diğer araçların ise kar lastiği ve zincirle geçişlerine izin veriliyor. Akseki-Seydişehir karayolu Battıçıktı mevkiisinden itibaren dün gece saat 23.00 sıralarında başlayan kar ve tipi gece saatlerinde Akseki'nin Yarpuz Mahallesi'nden itibaren etkisini artırdı. Akseki ile Seydişehir kara yolunda bin 825 metre rakımlı Alacabel mevkisinde, kar kalınlığı yer yer 25 - 30 santimetreye kadar ulaşırken, sabaha karşı saat 05.40 itibarı ile tedbir amaçlı tırların geçişine izin verilmiyor. Karayolları Alacabel ekipleri kar yağışının başladığı saatlerden itibaren çok sayıda araçla yolda kar kürüme ve tuzlama çalışmaları sürdürürken, Akseki Bölge Trafik ekipleri Akseki çıkışında önlem aldı. Ekipler, uzun araçları durdururken, diğer araçların ise kar lastiği ve zincirle geçişlerine izin veriliyor. Ekiplerin yaptığı temizleme çalışması ve yağışın etkisi azaldıktan sonra yolun yeniden uzun araçlara açılacağı belirtildi. Kar yağışının Akseki'nin Yarpuz Mahallesi'nden başlayıp Seydişehir ilçesine kadar etkili olduğu belirtilirken, Akseki Bölge Trafik ve Karayolları ekipleri yolu kullanacak olan sürücülerin zincirlerini yanlarında bulundurmalarını istedi.

Antalya-Konya Karayolu Alacabel Mevkisinde Tırların Geçişine İzin Verilmiyor
16.01.2024 - 08:18,
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Antalya- Konya karayolu Alacabel mevkisinde yoğun kar yağışı etkili olurken, tırların geçişine izin verilmiyor. Diğer araçların ise kar lastiği ve zincirle geçişlerine izin veriliyor.

Akseki- Seydişehir karayolu Battıçıktı mevkiisinden itibaren dün gece saat 23.00 sıralarında başlayan kar ve tipi gece saatlerinde Akseki'nin Yarpuz Mahallesi'nden itibaren etkisini artırdı. Akseki ile Seydişehir kara yolunda bin 825 metre rakımlı Alacabel mevkisinde, kar kalınlığı yer yer 25 - 30 santimetreye kadar ulaşırken, sabaha karşı saat 05.40 itibarı ile tedbir amaçlı tırların geçişine izin verilmiyor.

Karayolları Alacabel ekipleri kar yağışının başladığı saatlerden itibaren çok sayıda araçla yolda kar kürüme ve tuzlama çalışmaları sürdürürken, Akseki Bölge Trafik ekipleri Akseki çıkışında önlem aldı. Ekipler, uzun araçları durdururken, diğer araçların ise kar lastiği ve zincirle geçişlerine izin veriliyor.

Ekiplerin yaptığı temizleme çalışması ve yağışın etkisi azaldıktan sonra yolun yeniden uzun araçlara açılacağı belirtildi.

Kar yağışının Akseki'nin Yarpuz Mahallesi'nden başlayıp Seydişehir ilçesine kadar etkili olduğu belirtilirken, Akseki Bölge Trafik ve Karayolları ekipleri yolu kullanacak olan sürücülerin zincirlerini yanlarında bulundurmalarını istedi. - ANTALYA

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Antalya-Konya Karayolu Alacabel Mevkisinde Tırların Geçişine İzin Verilmiyor - Son Dakika


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