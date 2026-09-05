Antalya Manavgat\'ta 24 yaşındaki klima teknisyeni yalnız yaşadığı evde ölü bulundu

Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir işyerinde klima teknisyeni olarak çalışan 24 yaşındaki genç, yalnız yaşadığı evde ölü bulundu.

112 Acil Çağrı Merkezine gelen ihbar üzerine Milli Egemenlik Mahallesi'ndeki bir adrese 112 sağlık, Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat Birimi ve Manavgat Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.

Olay yerine gelen ekipler, evin kapısını açarak içeriye girdiklerinde 24 yaşındaki Ahmet Işıklı'nın cansız bedeniyle karşılaştı. 20 gün önce Gaziantep'ten Manavgat'a geldiği ve bir klimacı da klima teknisyeni olarak çalıştığı belirtilen Ahmet Işıklı'nın cenazesi Manavgat Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme, Adli Tabip ve Cumhuriyet Savcısının incelemelerinin ardından ölüm nedeni belirlenmek üzere Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.