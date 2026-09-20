Antalya Manavgat'ta 4 katlı binanın çatı yangını diğer katlara sıçramadan söndürüldü - Son Dakika
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Antalya Manavgat'ta 4 katlı binanın çatı yangını diğer katlara sıçramadan söndürüldü

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Antalya Manavgat\'ta 4 katlı binanın çatı yangını diğer katlara sıçramadan söndürüldü
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Antalya'nın Manavgat ilçesinde Evrenseki Mahallesi'ndeki 4 katlı binanın çatı katında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İtfaiye, jandarma ve orman işletme arazözlerinin müdahalesiyle alevler diğer dairelere sıçramadan söndürüldü; çatı katı kullanılamaz hale geldi.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 4 katlı binanın çatı katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle diğer katlara sıçramadan söndürüldü.

Evrenseki Mahallesi'nde bulunan 4 katlı binanın çatı katında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat Birimi ve Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Çolaklı Jandarma Karakolu ekipleri sevk edildi. Söndürme çalışmasına Manavgat Orman İşletme'ye ait ait arazözler de destek verdi.

Binadan yükselen dumanlar çevre mahallelerden, deniz sahilinden ve D-400 Karayolundan görülürken, tur şirketi çalışanlarının kaldığı çatı katındaki yangın anında kimsenin olmadığı belirlendi. Ekiplerin müdahalesiyle alevler, diğer dairelere ulaşmadan söndürülürken, çatı katı kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkma sebebinin yapılacak incelemeler sonucunda belirleneceği bildirildi.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Antalya Manavgat'ta 4 katlı binanın çatı yangını diğer katlara sıçramadan söndürüldü - Son Dakika
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