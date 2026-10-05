Antalya Manavgat'ta 5 katlı binadaki yangında 2'si çocuk 4 kişiyi itfaiye kurtardı - Son Dakika
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Antalya Manavgat'ta 5 katlı binadaki yangında 2'si çocuk 4 kişiyi itfaiye kurtardı

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Antalya Manavgat\'ta 5 katlı binadaki yangında 2\'si çocuk 4 kişiyi itfaiye kurtardı
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Antalya'nın Manavgat ilçesinde 5 katlı binanın 3. katında çıkan yangında mahsur kalan 2'si çocuk 4 kişi, itfaiye ekiplerince balkon ve pencerelerden kurtarıldı. Dumandan etkilenenlere oksijen tedavisi uygulanırken yangın söndürüldü, dairelerde büyük hasar oluştu.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 5 katlı binada çıkan yangında mahsur kalan 2'si çocuk 4 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre yangın, Durmuş Özen'e ait 10 dairelik 5 katlı binanın 3. katında çıktı. Alevler kısa sürede büyüyerek üst katlara ulaştı. İhbar üzerinde adrese Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat Birimi, 112 Sağlık ve Manavgat Emniyet Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri yangına müdahalede bulunurken, apartmanda mahsur kalan 2'si çocuk 4 kişi balkon ve pencerelerden itfaiye merdiveniyle kurtarıldı. Ambulansta sağlık ekiplerince kontrolden geçirilen 4 kişiden dumandan etkilenenlere oksijen tedavisi uygulandı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürülürken, dairelerde büyük çapta hasar oluştu.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Antalya Manavgat'ta 5 katlı binadaki yangında 2'si çocuk 4 kişiyi itfaiye kurtardı - Son Dakika
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