Antalya Manavgat'ta anız yangını ağıl ve depoları küle çevirdi, 2 keçi telef oldu - Son Dakika
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Antalya Manavgat'ta anız yangını ağıl ve depoları küle çevirdi, 2 keçi telef oldu

Antalya Manavgat\'ta anız yangını ağıl ve depoları küle çevirdi, 2 keçi telef oldu
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Antalya'nın Manavgat ilçesinde anızdan başlayan yangın, hayvan ağılı ile yem ve tarım malzemelerinin bulunduğu depoları yaktı. Yangında 4 bin saman balyası ile 4 ton gübre kullanılamaz hale gelirken, 2 keçi telef oldu.

Antalya'nın Manavgat ilçesi Gündoğdu Mahallesi'nde hayvan ağılının yanında anızdan başlayan yangın, ağıl ve içerisinde hayvan yemi ve tarım malzemeler bulunan depoların yanmasına neden oldu. 4 bin saman balyası, 4 ton fenni gübre ve çeşitli tarım makinelerinin yanarak kullanılamaz hale geldiği yangında inek ve traktörler uzaklaştırılırken, 2 tane keçi telef oldu.

Gündoğdu Mahallesi Çavuşlu mevkiinde arazideki anızdan başlayan yangın, rüzgarın da etkisiyle hızla yayılarak kısa sürede arazinin bitişiğinde bulunan Ali Rıza Durmaz ve ortaklarına ait geniş bir arazi üzerinde kurulu bulunan hayvan ağılına ulaştı.

112 Acil Çağrı Merkezine ulaşan ihbarın ardından olay yerine Antalya Büyükşehir Belediyesi Manavgat Birimi ve Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Taşağıl Jandarma Karakolu ekipleri sevk edildi. Ekipler yangına müdahale ederek kontrol altına alırken, yanan saman balyaları için için yanmaya devam etti. İş makinelerinin saman balyalarını dağıtması ve itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucunda yangın tamamen söndürüldü. Yangında; 5 adet ağıl ve depo olarak kullanılan baraka şeklinde yapı tamamen yanarak kullanılamaz hale gelirken Patoz ve pulluk gibi tarımda kullanılan makineler, 4 bin dolayında saman balyası ve 4 ton fenni gübre yandı. Yangının tüm uyarılara rağmen anız yakılması sonucunda çıktığı tahmin ediliyor.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Manavgat, Antalya, Güncel, Tarım, Ağılı, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Antalya Manavgat'ta anız yangını ağıl ve depoları küle çevirdi, 2 keçi telef oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Antalya Manavgat'ta anız yangını ağıl ve depoları küle çevirdi, 2 keçi telef oldu - Son Dakika
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