Antalya Manavgat'ta bahçede park halindeki minibüs yangında kullanılamaz hale geldi - Son Dakika
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Antalya Manavgat'ta bahçede park halindeki minibüs yangında kullanılamaz hale geldi

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Antalya Manavgat\'ta bahçede park halindeki minibüs yangında kullanılamaz hale geldi
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Antalya'nın Manavgat ilçesi Gündoğdu Mahallesi'nde bahçede park halindeki minibüs, çıkan yangın sonucu kullanılamaz hale geldi. İtfaiye ve jandarma ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında araç sahibi, çıkış nedenini bilmediğini söyledi.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde bahçede park halindeki minibüs, çıkan yangın sonucu kullanılamaz hale geldi.

Yangın, Gündoğdu Mahallesi Kırlı Caddesi'nde meydana geldi. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat Birimi ve Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Taşağıl Jandarma Karakolu ekipleri sevk edildi. Yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. Çıkan yangın sonucu araç kullanılamaz hale geldi.

Telefonla aranarak aracının yandığının bildirilmesi üzerine olay yerine gelen araç sahibi Fatih Çevik, "Aracım kendime ait bahçemde park halindeydi. Ben Manavgat'ta oturuyordum. Telefon açıp aracımın yandığını söylediler. İtfaiye ve jandarmayı aradım, ben de Manavgat'tan geldim. Nasıl yandığını bilmiyorum ama aracım yanmış" dedi.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Kaynak: İHA
Otomobil3. SayfaJandarmaGündoğduManavgatAntalyaİtfaiyeGüncelUlaşımOlaySon Dakika

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