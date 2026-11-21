Antalya Manavgat'ta D-687'de takla atan otomobilde 2 kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Antalya'nın Manavgat ilçesinde D-687 Karayolu Beydiğin Mahallesi'nde otomobilin takla atması sonucu 2 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerindeki müdahalenin ardından Serik Devlet Hastanesine kaldırıldı ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
Antalya'nın Manavgat ilçesinde otomobilin takla atması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.
Kaza, Antalya - Konya D-687 Karayolu Beydiğin Mahallesinde meydana geldi. Konya istikametinden Antalya istikametine seyir halindeki Abdullah T'nin kullandığı 48 NS 936 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak devrildi.
Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Abdullah T. ile otomobilde yolcu olarak bulunan Nazlı T., sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulans ile Serik Devlet Hastanesine götürüldü.
Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
Kaynak: İHA
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