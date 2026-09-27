Antalya Manavgat\'ta dolmuş durağında bekleyen 2 kişi devrilen tırın altında öldü

Antalya'nın Manavgat ilçesinde tırın trafik lambalarına ve otomobile çarptıktan sonra devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında, yol kenarındaki dolmuş durağında bekleyen 2 kişi tırın altında kalarak hayatını kaybetti.

Kaza, Manavgat-Alanya D-400 kara yolunda saat 19.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Antalya istikametinden Manavgat istikametine seyir eden Hüseyin Ç.'nin kullandığı 68 KD 606 ve 68 AGS 028 dorse plakalı tır, Çolaklı Süral kavşağında trafik lambalarına ve aynı istikamette gitmekte olan Gürkan T.'nin kullandığı 34 FZJ 464 plakalı otomobile arkadan çarptı. Tır daha sonra yol kenarında bulunan dolmuş durağına devrildi. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbarın ardından olay yerine Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat Birimine bağlı itfaiye ve kurtarıcı, çok sayıda ambulans, jandarma ve trafik ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, çevredeki vatandaşların 2 kişinin tırın altında kaldığını söylemeleri üzerine olay yerine vinç çağırdı. Devrilen tır çekici ve iş makinelerinin yardımıyla uzun uğraşlar sonucunda kaldırılırken, tırın altında kalan 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Olay yerindeki çantada bulunan kimlikten yabancı kadın oldukları değerlendirilen 2 kişinin cenazeleri, Jandarma Olay Yeri İnceleme, adli Tabip ve cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Kazada hafif yaralanan tır sürücüsü Hüseyin Ç. ise, cumhuriyet savcısının talimatları doğrultusunda jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Görgü tanıkları, tırın arkadan çarptığı otomobil normal yolunda giderken önce direğe, sonra otomobile arkadan çarpıp, 2 kişinin üzerine devrildiğini belirttiler.