Antalya Manavgat'ta iki otomobil çarpıştı, kazada şans eseri yaralanan olmadı - Son Dakika
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Antalya Manavgat'ta iki otomobil çarpıştı, kazada şans eseri yaralanan olmadı

Antalya Manavgat\'ta iki otomobil çarpıştı, kazada şans eseri yaralanan olmadı
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Antalya'nın Manavgat ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu araçlarda büyük hasar oluştu. Kazada şans eseri kimsenin burnu bile kanamadı, yaralanan olmadı.

Antalya'da meydana gelen trafik kazasında şans eseri kimsenin burnu bile kanamadı.

Kaza, Manavgat ilçesi Sarılar Mahallesi Sarılar Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yusuf Hayri A.'nın kullandığı 07 RJ 132 plakalı Tofaş marka otomobil, aynı istikamette giderken kavşağa dönmeye kalkan Buket K.'nin kullandığı 07 CLE 885 plakalı otomobille çarpıştı. Kaza yapan Tofaş marka araç kaldırıma çıkarken çocuk parkının girişinde durabildi. Araçlarda büyük hasarın meydana geldiği kazada şans eseri yaralanan olmadı.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Otomobil, Manavgat, Antalya, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Antalya Manavgat'ta iki otomobil çarpıştı, kazada şans eseri yaralanan olmadı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Antalya Manavgat'ta iki otomobil çarpıştı, kazada şans eseri yaralanan olmadı - Son Dakika
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