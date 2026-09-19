Antalya Manavgat\'ta izinsiz kum alan 3 şüpheli gözaltına alındı, 2 kamyona el konuldu

Antalya Manavgat'ta izinsiz kum alan 3 şüpheli gözaltına alındı, 2 kamyona el konulduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Antalya Manavgat'ta dün akşam devriye gezen jandarma, Milli Emlak arazisinden izinsiz kum alındığını belirledi. Kum yüklü 2 kamyon ile iş makinesine el konulurken 3 şüpheli gözaltına alındı.
Antalya'nın Manavgat ilçesinde Milli Emlak'a ait araziden izinsiz kum aldıkları tespit edilen 3 şüpheli gözaltına alındı. Kum yüklü 2 kamyon ile olayda kullanılan iş makinesine el konuldu.
Edinilen bilgiye göre, dün akşam saatlerinde Aşağıışıklar Mahallesi Ulualan mevkisinde devriye görevi yapan Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, bir iş makinesi ve 2 kamyonla Milli Emlak'a ait araziden izinsiz kum alındığını belirledi.
Cumhuriyet savcısının talimatıyla kum yüklü 2 kamyon ile olayda kullanılan iş makinesine el konuldu. Olayla ilgili H.S., A.S. ve M.A.K. gözaltına alınırken, adli tahkikatın sürdüğü öğrenildi.
Kaynak: İHA
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