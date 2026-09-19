Antalya Manavgat\'ta izinsiz kum alan 3 şüpheli gözaltına alındı, 2 kamyona el konuldu

Antalya'nın Manavgat ilçesinde Milli Emlak'a ait araziden izinsiz kum aldıkları tespit edilen 3 şüpheli gözaltına alındı. Kum yüklü 2 kamyon ile olayda kullanılan iş makinesine el konuldu.

Edinilen bilgiye göre, dün akşam saatlerinde Aşağıışıklar Mahallesi Ulualan mevkisinde devriye görevi yapan Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, bir iş makinesi ve 2 kamyonla Milli Emlak'a ait araziden izinsiz kum alındığını belirledi.

Cumhuriyet savcısının talimatıyla kum yüklü 2 kamyon ile olayda kullanılan iş makinesine el konuldu. Olayla ilgili H.S., A.S. ve M.A.K. gözaltına alınırken, adli tahkikatın sürdüğü öğrenildi.