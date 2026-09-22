Antalya Manavgat\'ta kavşakta dönen kamyonet otomobile çarptı, yaralanan olmadı

Antalya Manavgat'ta kavşakta dönen kamyonet otomobile çarptı, yaralanan olmadıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Antalya Manavgat'ta kapalı kasa kamyonet, kavşaktan çevreyoluna dönmek isterken sağ şeritteki otomobille çarpıştı. Güvenlik kamerasına yansıyan kazada kamyonet refüjdeki trafik yön levhasını devirerek durabildi, yaralanan olmadı.
Antalya'nın Manavgat ilçesinde kapalı kasa kamyonet ile otomobil çarpıştı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansırken, kamyonet trafik yön levhasına çarparak durabildi.
Kaza, Manavgat ilçesi Bahçelievler Mahallesi Çetin Emeç Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Demokrasi Bulvarı istikametine sol şeritte seyir halindeki kapalı kasa kamyonet kavşak sistemine geldiğinde aniden sağ tarafa çevreyolu istikametine dönmek istedi. Bu sırada sağ şeritte ilerlemekte olan otomobil ile kamyonet çarpıştı. Güvenlik kamerasına saniye saniyesine yansıyan ve kapalı kasa kamyonetin refüjdeki trafik yön levhasını devirerek durabildiği kazada şans eseri yaralanan olmadı.
Kaynak: İHA
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