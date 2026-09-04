Antalya Manavgat'ta kopan enerji hattı yangında 1 dönüm ormanlık alan kül oldu - Son Dakika
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Antalya Manavgat'ta kopan enerji hattı yangında 1 dönüm ormanlık alan kül oldu

Antalya Manavgat\'ta kopan enerji hattı yangında 1 dönüm ormanlık alan kül oldu
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Antalya'nın Manavgat ilçesinde kopan enerji nakil hattı nedeniyle ormanlık alanda yangın çıktı. Havadan ve karadan müdahaleyle kısa sürede söndürülen yangında yaklaşık 1 dönüm alan zarar gördü.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde kopan enerji nakil hattı nedeniyle çıkan orman yangınında yaklaşık 1 dönüm alan zarar gördü. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.

Yangın, Manavgat ilçesi Beşkonak Mahallesi Çay mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, enerji nakil hattındaki elektrik kablosunun kopması sonucu ormanlık alanda yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye 1 yangın söndürme helikopteri, 5 arazöz, 1 su ikmal aracı ile Beşkonak Jandarma Karakoluna bağlı Jandarma Asayiş Timi sevk edildi.

Havadan ve karadan yapılan müdahale sonucu yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Ekiplerin bölgede soğutma çalışması yaptığı yangında yaklaşık 1 dönüm ormanlık alanın zarar gördüğü bildirildi.

Kaynak: İHA

Doğal Afetler, 3. Sayfa, Manavgat, Antalya, Enerji, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Antalya Manavgat'ta kopan enerji hattı yangında 1 dönüm ormanlık alan kül oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Antalya Manavgat'ta kopan enerji hattı yangında 1 dönüm ormanlık alan kül oldu - Son Dakika
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